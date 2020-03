NBA - Clippers : Noah a signé !

Dix jours pour convaincre les Clippers ?

Joakim Noah (35 ans, 2,11 m) reprend du service ! Plus vu en NBA depuis près d’un an, le pivot français, qui avait fini le dernier exercice sous les couleurs des Memphis Grizzlies, s'est engagé ce lundi avec les Los Angeles Clippers. La nouvelle avait été révélée vendredi par le toujours très bien informé insider d'ESPN Adrian Wojnarowski, et a été confirmée ce lundi par la franchise californienne., qui lui avaient finalement préféré Dwight Howard.. Les Clippers n'ont pas précisé la durée du contrat, mais d’après ESPN, il devait signer un contrat de dix jours, mais pourrait ensuite prolonger l’aventure jusqu’à la fin de saison. Un magnifique défi pour celui qui avait dû se faire opérer du tendon d'Achille en septembre, abandonnant du même coup toute perspective de retrouver un point de chute après un passage plutôt réussi à Memphis (7,1pts et 5,7rbds de moyenne en 16,5 min et 42 matchs disputés). Comme le veut le règlement, les Clippers auront trois semaines pour décider s'ils gardent Noah jusqu'à la fin de la saison. Le Frenchy a dix jours pour convaincre, c'est-à-dire contre Golden State, Brooklyn, New Orleans, Dallas, Denver et Phoenix.(Avec A.S.)