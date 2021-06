NBA - Clippers : Leonard absent jusqu'en janvier 2022 ?

Kawhi Leonard absent jusqu'en 2022 ? La malchance continue de sévir du côté des Clippers. La franchise californienne entretient une réputation d'équipe qui échoue toujours quand on s'y attend pas. L'année dernière, grandissimes favoris, les Californiens s'étaient inclinés aux portes de la finale de conférence face aux Denver Nuggets. Cette année, alors qu'ils étaient menés 2-0 dans la série face au Jazz, les hommes de Tyronn Lue ont su revenir à 2-2, et même prendre l'avantage pour la première fois, mercredi soir après leur premier succès de la série sur le parquet de Rudy Gobert et de ses coéquipiers. Malheureusement, alors que les Clippers étaient en pleine confiance avant ce match 5, une terrible nouvelle s'est abattue sur L.A. Kawhi Leonard (29 ans, 2,01 m) s'est en effet blessé à un genou, et il souffrirait d'une rupture des ligaments croisés, à en croire plusieurs insiders américain spécialistes de la NBA, dont Shams Charania journaliste chez The Athletic, ou encore Brian Windhorst d'ESPN.



Leonard pas de retour avant 2022 ?



La blessure de la superstar de la franchise avec Paul George est survenue à la fin du match 4. L'ancien joueur vedette des San Antonio Spurs était sorti cinq minutes avant la fin du match. Toutefois, il avait tenu à tout de suite rassuré ses coéquipiers, alors persuadé que sa blessure n'était serait pas si grave que cela. Malheureusement pour l'ailier All-Star des Clippers, elle l'est. Et si les informations se confirment, Leonard devrait être indisponible pour une longue période, absent pour le début de la saison prochaine et peut-être uniquement de retour en janvier 2022 sur les parquets.

Les Clippers ont dominé le Jazz sans Kawhi :