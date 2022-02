NBA : Cleveland récupère LeVert et envoie Rubio à Indiana

Full trade: Indiana sends Caris LeVert and a 2022 second-round pick via Miami to Cleveland for Ricky Rubio, lottery-protected 2022 first-round pick, 2022 second-round pick via Houston and a 2027 second-round pick via Utah, per sources.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2022

Blessé, Rubio change quand même d'équipe

Caris LeVert et les Pacers, c’est de l’histoire ancienne. Alors qu’il tourne à une moyenne de 18,7 points en moyenne par match avec la franchise de l’Indiana, l’arrière ou ailier de 27 ans va prochainement poursuivre sa carrière dans une troisième franchise NBA, lui qui a été lancé en 2016 par les Brooklyn Nets. En effet, selon les informations du très bien informé journaliste de la chaîne américaine ESPN Adrian Wojnarowski, Caris LeVert va désormais porter les couleurs des Cleveland Cavaliers, quatrième de la Conférence Est avec 32 victoires pour 21 défaites depuis le début de la saison. Une annonce qui intervient alors que les équipes ont encore cinq jours pour trouver des accords d’échange dans le but de remodeler leurs effectifs afin d’aborder les play-offs dans les meilleures conditions.Auteur de 42 points ce vendredi contre Chicago, Caris LeVert sera un atout de poids pour les Cavaliers dans la course à la phase finale. Pour obtenir la signature du natif de Pickerington dans l’Ohio, Cleveland a dû se séparer de Ricky Rubio. Le meneur espagnol, arrivé aux Cavs en juillet dernier dans un échange concernant Taurean Prince, arrivait en fin de contrat au terme de la saison et est écarté pour encore de longs mois à la suite d’une rupture du ligament croisé du genou gauche fin décembre dernier. Cette manœuvre va permettre aux Cavaliers d’économiser l’important salaire de Ricky Rubio et de repasser sous la limite de masse salariale imposée par la NBA. Ce qui permettra à la franchise de l’Ohio d’attirer des joueurs libres en vue de la saison prochaine. Cet échange permet également aux Pacers de récupérer deux choix de draft en 2022 mais également un pour 2027.