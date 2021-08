NBA - Cleveland : Markkanen arrive en provenance de Chicago

Après quatre saisons à Chicago, Lauri Markkanen quitte les rives du Lac Michigan pour rejoindre celle du Lac Erie, à Cleveland. L’ailier fort (ou pivot) international finlandais de 24 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et un salaire de 67 millions de dollars avec les Cavaliers, dans le cadre d’un transfert à trois équipes. Le n°7 de la draft 2017 souhaitait quitter les Bulls, qui ont notamment recruté Lonzo Ball et DeMar DeRozan cet été, rejoignant ainsi Nikola Vucevic et Zach LaVine, et signe dans une équipe qui semble moins forte sur le papier, malgré l’arrivée de Ricky Rubio juste avant les JO. Auteur d’une excellente saison 2018-19 (18,7pts et 9rbds de moyenne), Lauri Markkanen a clairement baissé d’un niveau ces deux dernières années. La saison passée, il a terminé avec 13,6 points et 5,3 rebonds de moyenne en 51 matchs avec les Bulls, où il n’était titulaire que la moitié du temps, et qui ont fini onzièmes de la Conférence Est.

Nance Jr à Portland, Jones Jr à Chicago

Dans le cadre de cet échange à trois franchises, Cleveland envoie Larry Nance Jr à Portland et un deuxième tour de la draft 2023 à Chicago. De son côté, Portland envoie Derrick Jones Jr et un premier tour de la draft 2022 à Chicago. Agé de 28 ans, Larry Nance Jr va connaitre sa troisième équipe. Drafté par les Lakers en 2015 en 27eme position, l'ailier fort (ou pivot) avait rejoint Cleveland et son état natal de l'Ohio en 2018 pour quatre ans, mais quitte donc les Cavs (9,3pts de moyenne la saison passée) avant la date prévue pour retrouver la Conférence Ouest. Quant à Derrick Jones Jr, ailier fort de 24 ans, il a connu un parcours plus mouvementé. Non drafté en 2016, il avait tout de même été recruté par Phoenix, où il avait fait des allers-retours entre la NBA et la Ligue de Développement, puis avait rejoint Miami en 2017 et Portland en 2020 pour un contrat de deux ans. Il a tourné à 6,8 points de moyenne la saison passée.