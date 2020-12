NBA - Cleveland : Love absent trois à quatre semaines

Leader surprise de la Conférence Est, avec trois victoires en trois matchs, Cleveland va devoir se passer de Kevin Love pendant une grande partie du mois de janvier. Les Cavaliers ont en effet annoncé ce mardi que leur ailier fort de 32 ans sera absent entre trois et quatre semaines. Dimanche, lors du succès contre Philadelphia (118-94), Love avait dû quitter le parquet lors du deuxième quart-temps en raison d’une douleur au mollet droit, un endroit qui l’avait déjà fait souffrir pendant l’intersaison. L’IRM passée lundi à la Clinique du Sport de Cleveland a confirmé la blessure, qui nécessite un traitement et du repos.

15 points et 9 rebonds pour Love contre Detroit

Kevin Love n’a pas disputé le tout premier match de la saison, contre Charlotte (victoire 121-114), puis avait marqué 15 points, pris 9 rebonds et délivré 3 passes en 38 minutes contre Detroit (victoire 128-119), avant de marquer 4 points, prendre 3 rebonds et délivrer 1 passe en 9 minutes contre Philadelphia. Il s’agit donc d’un coup dur pour ces surprenants Cavs, qui seront également privés de Matthew Dellavedova, Isaac Okoro, Kevin Porter et Dylan Windler ce mercredi contre les New York Knicks. La saison passée, Kevin Love, sous contrat jusqu’en juin 2023, avait tourné à 17,6 points, 9,8 rebonds et 3,2 passes de moyenne en 32 minutes, en 56 matchs, lors d’une saison qui s’était arrêtée dès la mi-mars pour Cleveland, non convié dans la bulle d’Orlando. Il devrait manquer au moins les douze prochains matchs des Cavaliers. Seront-ils toujours premiers de la Conférence Est à son retour ? Il est permis d’en douter, la franchise de l'Ohio étant attendue comme l'une des pires franchises de la saison...