NBA - Cleveland : Fin de saison pour Rubio

Plus de 13 points de moyenne pour Rubio

C’était malheureusement attendu, c’est désormais officiel. Ricky Rubio souffre d’une grave blessure au genou et ne rejouera pas cette saison. Mardi à New Orleans, le meneur de Cleveland s’était blessé tout seul à 2’20 de la fin du match, finalement remporté 104-108 par les Cavaliers. L’Espagnol de 31 ans s’est immédiatement tenu le genou gauche et a fait un geste très pessimiste vers son banc.Le meneur sera absent jusqu'à la fin de la saison, et un nouveau point médical sera fait à ce moment-là. "Tout le monde dans l'équipe espère que ça ira pour lui, déclarait Kevin Love après le match mardi. Il réalisait une superbe saison jusque-là et on espère vraiment que ce ne sera pas aussi grave que ça en a l'air. Ricky est vraiment l'élément vital de notre équipe. Si je devais désigner un seul joueur dans notre équipe, ce serait lui. Nous sommes si proches entre nous, c'est comme si un membre de la famille tombait. Ça vous fait mal."Arrivé cet été à Cleveland en provenance de Minnesota en échange de Taurean Prince, Ricky Rubio est en effet l’élément moteur de l’excellente première partie de saison des Cavs. Alors que beaucoup l’imaginaient quitter l’Ohio dès son arrivée, il a finalement joué le jeu à fond avec cette équipe promise aux bas-fonds et qui déjoue tous les pronostics en se retrouvant cinquième de la Conférence Est (20 victoires - 14 défaites) à Noël. « El Masnou » tournait en effet à 13,1 points, 4,1 rebonds et 6,6 passes en 28 minutes depuis le début de la saison.. Les Cavaliers s’en remettront-ils ?