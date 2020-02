NBA - Cleveland : Beilein n'est plus l'entraîneur des Cavaliers

OFFICIAL: John Beilein resigns as #Cavs head coach.

Il n'aura pas fait long feu. John Beilein (67 ans) paye les mauvais résultats de sa franchise et a ainsi été remercié de son poste d'entraîneur des Cleveland Cavaliers, comme l'a annoncé la franchise elle-même. Via un communiqué, Beilein a réagi : « C'est une décision difficile à prendre pour moi, mais je veux dire clairement que cette décision de quitter le poste d'entraîneur est la mienne (...). Je crois que c'est mieux pour cette équipe si je ne suis plus entraîneur et si je travaille à un autre poste. »Avant d'arriver à Cleveland, John Beilein s'était fait connaître en NCAA, soit le championnat universitaire américain, et principalement entre 2007 et 2019 lorsqu'il dirigeait alors l'équipe de l'université du Michigan. Avec les Cavaliers, cela s'est visiblement rarement bien passé. Les joueurs n'ont pas apprécié lorsque leur entraîneur les a traités de « bande de voyous » et ses choix tactiques venaient d'une autre époque, selon eux. Après n'être resté que cinq mois, il sera remplacé par l'un de ses adjoints, J.B. Bickerstaff, ancien entraîneur de Houston et de Memphis. Aujourd'hui, les Cleveland Cavaliers sont derniers de la conférence Est, avec seulement quatorze petites victoires pour 40 défaites, soit le deuxième plus mauvais bilan de la NBA.