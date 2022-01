NBA : Cinq jours d'isolement à certaines conditions pour les positifs

Le Covid-19 est comme la 31eme franchise de NBA lors de cet exercice 2021-2022. Un acteur redevenu majeur après une période de flottement et dont les cas positifs, très nombreux dans la Ligue, engendrent les mises à l’isolement de tout un tas de joueurs et coachs. Pour arranger tout son monde, le plus prestigieux des championnats de basket a décidé de réduire de dix à six le nombre de jours d’isolement pour tout joueur présentant une charge virale faible. Et désormais, l’intervalle entre le premier test positif et la sortie du protocole de santé pourra être (encore) raccourcie. C’est ce qu’indique ESPN. La sérieuse publication américaine rapporte que la NBA et la NBPA, l’association des joueurs de NBA, sont parvenus à un accord autour d’un nouveau protocole de santé après que les Centres pour le contrôle et la prévention des malades (CDC), soit la principale agence fédérale des Etats-Unis en matière de protection et de santé publique, ont publié des mises à jour à ce sujet.

Cinq jours d'isolement

Tous les joueurs vaccinés et dont la charge virale n’excède pas une valeur de 30 Ct (plus le Ct est élevé et plus la charge virale est faible) pourront désormais mettre fin à leur période d’isolement au bout de cinq jours. Une mesure qui permettra aux franchises de récupérer leurs joueurs infectés plus rapidement, et ainsi de désengorger le protocole de santé. Pour illustrer le boost épidémique qui frappe les Etats-Unis depuis plusieurs semaines, ESPN détaille que 247 des 260 entrées en protocole Covid-19 cette saison ont eu lieu en décembre. Atlanta est actuellement l’une des équipes les plus touchées avec une dizaine de joueurs indisponibles. De plus, Toronto a décidé de jouer ses matchs à domicile à huis clos pour les trois prochaines semaines suite au rebond de la pandémie de coronavirus au Canada.