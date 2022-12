NBA Christmas Games : Joyeux Noël !

76ers @ Knicks > 18h (beIN SPORTS 1)

La Conférence Est sera à l’honneur pour débuter cette soirée de gala entre des Sixers sur une forme olympique (7 victoires de rang) et des Knicks de mieux en mieux sur ces dernières semaines. Au Madison Square Garden, les deux formations chercheront à poursuivre leur remontée au classement et à tenir le rythme du quatuor de tête (Celtics, Bucks, Cavaliers, Nets). Le secteur intérieur new-yorkais aura fort à faire face à un Joel Embiid qui avait manqué pour cause de blessure le premier duel de la saison entre les deux franchises le 4 novembre dernier.

Lakers @ Mavericks > 20h30 (beIN SPORTS 1)

Place ensuite à la Conférence Ouest entre deux équipes mal en point. Dans le Texas, Luka Doncic et ses partenaires partiront largement favoris face à des Californiens privés d’Anthony Davis pour les prochaines semaines. Le train du play-in, seul (et maigre) objectif des Lakers cette saison, est encore à portée de main mais les Angelenos seraient bien avertis de ne pas prendre trop de retard. Côté Mavs, on peine à aligner les succès avec régularité mais la bonne nouvelle, c’est que l’écart comptable avec les leaders de l’Ouest est loin d’être insurmontable pour l’équipe de Jason Kidd.

Bucks @ Celtics > 23h (beIN SPORTS 1)

LA grande affiche de cette soirée de Nöel : les deux meilleures équipes de la Ligue se retrouvent au TD Garden pour un duel au sommet qui aura déjà un petit air de Playoffs avant l’heure. Au printemps dernier, c’est face à Milwaukee justement que les Celtics avaient pris une nouvelle dimension en demi-finales de Conférence. Pour Boston, la venue du champion 2021 peut permettre à la franchise du Massachussetts de frapper un grand coup face à Giannis Antetokounmpo & co.

Grizzlies @ Warriors > 02h (beIN SPORTS 1)

Comme l’affiche précédente, c’est une demi-finale de Conférence des derniers Playoffs qu’offre la NBA. A l’époque, Golden State pouvait compter sur un Stephen Curry de gala pour éliminer de vaillants Grizzlies. L’histoire pourrait bien être différente cette fois-ci : les champions en titre vont devoir se débrouiller pour quelques temps sans leur meneur de jeu, touché à l’épaule, et Memphis confirme pour le moment sa saison régulière 2021-2022. Ecrabouillés par deux fois contre les Knicks puis les Nets cette semaine, les Dubs résisteront-ils à Ja Morant et sa bande ?

Suns @ Nuggets > 04h30 (beIN SPORTS MAX 5)

Dernière rencontre de ce Christmas Day : un match entre deux têtes d’affiches de l’Ouest. Devin Booker est toujours incertain avec Phoenix mais Jamal Murray n’est pas non plus sûr de participer à la fête, ce qui devrait équilibrer les débats. Les Suns, en difficulté depuis le mois de décembre, ne sont pas au mieux au moment de se présenter dans le Colorado. Chez les Nuggets, Nikola Jokic continue de tout bien faire. Le Serbe, totalement replacé dans la course au MVP, peut marquer les esprits dans sa quête du triplé.