NBA : Chris Paul est-il la définition du MVP ?

Pour la première fois depuis 11 ans, Phoenix sera au rendez-vous des Playoffs. Un réel soulagement dans l’Arizona pour une franchise que personne n’imaginait aussi haut dans le classement à l’Ouest. Avec encore 10 matchs à disputer avant la fin de la saison régulière, les Suns (44v - 18d) lorgnent même la première place de la Ligue, occupée actuellement par le Jazz (45v - 17d). L’effet Chris Paul ? Sans aucun doute.

🤩 En se qualifiant pour les Play-offs, les Suns mettent fin à 10 ans de disette ! pic.twitter.com/syskR9ieVV — NBAextra (@NBAextra) April 29, 2021

On l’a encore vu cette nuit face aux Clippers, CP3 est un leader naturel, capable de prendre le match à son compte dans le money time quand les évènements l’exigent. Mais comment quantifier l’apport de l’ancienne star des Clippers dans l’équipe de Monty Williams ? Avec un groupe quasi-inchangé, hormis l’arrivée de Paul, il faut reconnaître une chose : les Suns ont été transfigurés d’une année sur l’autre. Lors de l’exercice précédent (34v - 39d), Phoenix avait échoué à la 10ème place de l’Ouest, au terme d’une « bulle » parfaite à Orlando (8 victoires de rang, la seule formation dans ce cas en Floride). Insuffisant pour rallier la post-season. Mais assez encourageant pour tenter de s’améliorer pendant l’intersaison. Et c’est là que Chris Paul a débarqué.

Chris Paul dicte le tempo

Avec l’ex-homme fort du Thunder (qu’il avait aussi emmené en Playoffs contre toute attente), les Suns se sont transformés. Plus sereins pour gérer la pression, plus tueurs dans les fins de rencontres, plus insouciants face aux mastodontes du championnat, les Soleils de Phoenix sont devenus une équipe difficile à manœuvrer : 5ème défense de la Ligue (18ème l’an dernier) et 7ème attaque (12ème l’an passé), pour la seconde année de Monty Williams sur le banc des Suns. Monty Williams, une vieille connaissance de Chris Paul puisque le meneur joua sous ses ordres aux Hornets pendant un an (2010-2011). « Ça dépasse la relation coach - joueur, c’est la famille, on a vécu plein de choses ensemble […] C’est très rare d’avoir quelqu’un comme ça dans sa vie, je lui en suis reconnaissant ».

Mais l’un des plus grands changements entre 2020 et 2021 pour Phoenix, c’est le rythme. Avec Chris Paul à la baguette, le « pace » des Suns, soit le nombre de possessions de l’équipe sur un match, a chuté. Et la franchise, classée en 9ème position de cette indice de rythme la saison passée, se positionne maintenant à la 25ème place. Ce qui signifie que Phoenix s’est adapté à Chris Paul et non l’inverse. Ou plutôt que Chris Paul a modifié, avec la réussite que l’on observe, la manière de jouer des Suns. Et n’est-ce pas la définition même du Most Valuable Player que d’être aussi précieux ? De marquer à ce point le succès de sa franchise ? A 35 ans, Chris Paul ne décrochera certainement pas la petite statuette tant convoitée mais il aura une fois de plus prouvé que sa place parmi les meilleurs meneurs de jeu de tous les temps n’est en rien usurpée.