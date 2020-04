NBA : Chris Paul battu par une joueuse WNBA dans un concours organisé par ESPN

Take a look back at the top highlights from @alliequigley's Round 1 victory over @CP3 in the @NBA HORSE Challenge. 🔥



La NBA a pour habitude de rythmer le quotidien des amoureux de sport pendant presque toute l'année. Et malgré le confinement, la ligue nord-américaine de basket tente de poursuivre sur cette lancée. Alors que le championnat est à l'arrêt depuis plus d'un mois, deux grandes initiatives ont été prises en parallèle à la réflexion sur l'éventuelle reprise de la saison.Cet exercice d'adresse bien connu des basketteurs met aux prises plusieurs joueurs qui doivent tenter le même shoot. Celui qui en rentre le plus étant le vainqueur. Pour cette épreuve, huit joueurs se sont affrontés depuis leur domicile. ESPN, le diffuseur de l'événement a privilégié des duels et a invité des joueuses WNBA et des anciennes gloires. La nuit passée, les quarts de finale ont eu lieu et une surprise notable a eu lieu. Une joueuse a réussi à se qualifier pour le dernier carré. Allie Quigley a pris le meilleur sur un joueur sélectionné à dix reprises pour le All-Star Game NBA : Chris Paul.La joueuse du Chicago Sky, deux fois titrée lors du concours de tirs à 3 points de la Grande Ligue féminine, a mieux réussi son entame et a triomphé du joueur d'Oklahoma City. Un moyen de confirmer l'annonce qu'elle a faite avant le début du concours. « Je peux ressortir la fameuse citation de Larry Bird : qui d’entre vous veut finir deuxième ? » a lancé l'arrière de 33 ans. Jeudi, elle affrontera Zach LaVine qui a impressionné lors de son match contre le retraité Paul Pierce. Une ancienne gloire des parquets sera quand même au rendez-vous de ce Final Four : Chauncey Billups.Le coéquipier de Rudy Gobert au Utah Jazz a battu Tamika Catchings, une joueuse retraitée introduite cette année au Hall of Fame. De quoi faire vibrer les amoureux de sport en manque d'adrénaline en ces temps de confinement.