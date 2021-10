NBA - Chicago : Opération et longue absence pour Patrick Williams

Chicago Bulls forward Patrick Williams is expected to miss the rest of the regular season with a left wrist dislocation, source tells ESPN. He will undergo surgery soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 29, 2021

Donovan espère un retour de Williams pour les play-offs

C’est un coup dur pour les Chicago Bulls et leur entraîneur Billy Donovan. Au-delà de la courte défaite concédée la nuit dernier face aux New York Knicks, leur première depuis le début de la saison (103-104), la franchise de l’Illinois a perdu un élément de son effectif pour plusieurs mois. Allé au contact dans les airs avec le pivot des Knicks Mitchell Robinson, Patrick Williams est mal retombé sur le parquet, son poignet gauche heurtant violemment le sol. L’ailier de Chicago a alors dû immédiatement quitter le terrain afin de passer des examens dont les résultats n’ont absolument rien de rassurant. En effet, selon les informations du journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, les Bulls ne pourront pas compter sur les services de Patrick Williams pour le reste de la saison régulière, qui s’achèvera en avril prochain.Ces examens ont mis en lumière une blessure inhabituelle, pour ne pas dire rare. L’ailier des Bulls souffre d’une luxation périlunaire du carpe, blessure qui va nécessiter une opération prévue dans un délai très court. Toutefois, cette blessure pourrait poser problème à Patrick Williams à l’avenir puis qu’elle peut provoquer des troubles fonctionnels. Quatrième choix de la Draft en 2020 et élément très prometteur de l’effectif des Chicago Bulls notamment pour ce qui est des tâches défensives, le natif de Charlotte vit un terrible coup d’arrêt avec cette blessure qui va l’écarter des terrains pour de longs mois et avec la possibilité de ne jamais retrouver l’intégralité de ses facultés. Billy Donovan, pour sa part, garde espoir de récupérer son protégé à temps pour les play-offs, si les Bulls parviennent à rester sur leur lancée et à valider leur billet pour la fin de saison.