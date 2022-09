NBA - Chicago : Lonzo Ball incertain pour le début de saison

Lonzo Ball n’a plus foulé les parquets de NBA depuis le 15 janvier dernier en raison d'une blessure au ménisque du genou gauche. Chicago n’est pas au bout de ses peines puisque la durée d’indisponibilité de son meneur pourrait s’allonger et le pousser à faire une croix sur les premières échéances de la saison régulière, dont les débuts auront lieu le 20 octobre à Miami pour les troupes de Billy Donovan. Selon ESPN, Ball ressent toujours « des douleurs et une gêne persistantes » plus de six mois après avoir subi une arthroscopie du genou. Une situation qui l’a amené à consulter plusieurs spécialistes à l’intersaison pour déterminer les causes de cet inconfort. Cette issue peu encourageante survient alors que le joueur de 24 ans a passé l’été à Los Angeles pour se plier à la rééducation. Toujours selon la source américaine, il ne sera pas remis sur pied à temps pour participer au camp d’entrainement de sa franchise en fin de mois bien que son genou soit « structurellement sain ».

Un retour retardé pour Ball

La convalescence de Lonzo Ball, estimée dans un premier temps à un intervalle de six à huit semaines, s’éternise. Au grand dam du vice-président des Bulls Arturas Karnisovas. « Il va mieux, probablement pas à la vitesse que nous aimerions », regrettait déjà en juillet le Lituanien. A l’aube de sa sixième saison NBA, celui passé par les Lakers et les Pelicans sort de son exercice le plus maigre à cet échelon en termes de temps de jeu. Ball a joué les 35 premières rencontres de la saison dernière avant de se blesser, pour une moyenne de treize points par match. Depuis sa mise au repos forcée, les Bulls se sont qualifiés péniblement pour les play-offs, par leur sixième place dans la Conférence Est, et n’ont pas su rivaliser avec les Bucks (4-1) de Giannis Antetokounmpo au 1er tour.