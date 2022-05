NBA : Chicago - Detroit à Paris le 19 janvier 2023

Il y avait eu Charlotte - Milwaukee en janvier 2020, il y aura Chicago - Detroit en janvier 2023 ! Après deux ans d'absence en raison de la pandémie de coronavirus, la NBA va faire son retour en France ! L'affiche de ce deuxième match se déroulant à l'Accor Arena de Paris a été dévoilée ce mardi, et il s'agira donc d'un match de la Conférence Est (comme presque toujours pour les matchs en Europe, en raison du décalage horaire), entre les Bulls et les Pistons, respectivement sixièmes et quatorzièmes de cette saison régulière. Les deux franchises, situées non loin l'une de l'autre, sont rivales depuis les années 1980-1990 et leurs affrontements sont toujours de grands moments. Si les équipes ne changent pas d'ici le mois de janvier (ce qui est loin d'être sûr), Chicago partira favori de cette rencontre devant les fans parisiens. En recrutant DeMar DeRozan et Lonzo Ball l'été dernier, venus rejoindre Nikola Vucevic et Zach LaVine, les Bulls ont réussi une très belle saison, restant longtemps en tête avant de dégringoler au début du printemps pour finir sixièmes et se faire éliminer 4-1 par Milwaukee au premier tour des play-offs. Quant aux Pistons, ils n'ont jamais été en mesure de rêver du play-in, malgré la présence du n°1 de la draft 2021 Cade Cunningham, qui a livré une belle saison rookie. Jerami Grant et Saddiq Bey sont les autres joueurs à suivre au sein de la franchise du Michigan, sans oublier Killian Hayes, Français le plus haut drafté de l'histoire (7eme en 2020), qui pourrait ainsi avoir l'occasion de jouer devant son public. Detroit aura le cinquième choix de la prochaine draft et pourra donc espérer faire une meilleure saison en 2022-23, mais il est encore bien tôt pour faire des pronostics.



[ANNONCE] 📣

Dunk time ! 🏀 Après avoir accueilli, en 2020, le tout 1er match de saison régulière de #NBA en France, l’Accor Arena remet ça ! Ne manquez pas les Chicago Bulls VS Detroit Pistons le 19 janvier 2023 !

👉 📝 https://t.co/RGmy0M2bC3 pic.twitter.com/eA6nKgNIAe



— Accor Arena (@Accor_Arena) May 24, 2022

"Amplifier l'impact mondial du basket"

"C'est un grand honneur de ramener le basket des Chicago Bulls à Paris pour le NBA Paris Game 2023 - un événement qui illustre l'engagement de la ligue à amplifier l'impact national et mondial du basket. Ayant joué plusieurs matchs à Paris au cours de ma carrière, je sais à quel point cet événement sera spécial pour nos joueurs, notre organisation et notre fanbase internationale. Nous sommes impatients de représenter Chicago à l'étranger et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de le faire", s'est réjoui Artūras Karnišovas, le vice-président des Bulls. "L'organisation des Detroit Pistons est ravie d'affronter les Chicago Bulls et de jouer notre tout premier match en France. Jouer un match de saison régulière à Paris sera une grande expérience pour nos joueurs et nos entraîneurs et nous sommes impatients de présenter le basket-ball de Detroit à un public international", a réagi de son côté Troy Weaver, le manager général des Pistons. Avant Paris, c’est la ville de Londres qui avait accueilli des matchs NBA de saison régulière en Europe, de 2011 à 2019.