NBA - Charlotte : Clifford fait son retour sur le banc des Hornets

Steve Clifford est de retour ! Absent des bancs NBA lors de la saison 2021-22 suite à la fin de son aventure à Orlando, le coach de 61 ans va reprendre du service la saison prochaine, du côté de Charlotte où il a déjà officié de 2013 à 2018. Le natif du Maine a signé un contrat de "plusieurs saisons" avec la franchise présidée par Michael Jordan, où il succède donc à James Borrego, licencié en fin de saison après quatre ans à la tête des Hornets.

« Je suis heureux de retourner à Charlotte, et je tiens à remercier Michael Jordan, Mitch Kupchak et Buzz Peterson pour cette opportunité, a déclaré Clifford dans un communiqué. C'est une jeune équipe passionnante avec beaucoup de pièces talentueuses. Charlotte est une grande ville et je connais de première main la passion que les fans des Hornets ont pour cette franchise. J'ai hâte de retourner en ville et de commencer à travailler avec nos joueurs. » « Steve s'est engagé à jouer avec le même rythme offensif que nos fans sont habitués à voir ces dernières années, a déclaré de son côté Mitch Kupchak, le manager général de la franchise. Nous sommes convaincus qu'il sera en mesure d'aider nos jeunes joueurs à continuer de grandir alors que nous cherchons à franchir la prochaine étape en tant qu'équipe. »

OFFICIAL: We have named Steve Clifford head coach. Clifford, who previously served as head coach from 2013-2018, is the second-winningest coach in franchise history. que Charlotte a drafté jeudi en 15eme position, Steve Clifford aura de la matière. A lui de trouver la bonne recette et d'amener son équipe en play-offs, ce qu'il avait réussi à deux reprises (même si cela s'est soldé par deux éliminations au 1er tour) lors de son premier passage.