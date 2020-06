📽️🏀 #Overtime avec @JMonclar

On le sait, LeBron James était trop seul la saison dernière aux Lakers. Pouvait-on réellement espérer qu'Anthony Davis change tout d'un coup de baguette magique ? A posteriori, il faut croire que oui. Des prestations extrêmement costaudes dès le début de saison, avec un match à 40 points dès le mois d'octobre, un autre en novembre puis une sortie à 50 points en décembre. Intérieur et contreur toujours très au-dessus de la moyenne, il s'est aussi paradoxalement découvert un tir à trois points (40% de réussite). Résultalt, les Lakers trônent tout en haut de la Conférence Ouest avant la reprise de la saison.Anthony Davis, d'entrée, a eu l'intelligence d'apprendre de LeBron James : « Après l'entraînement, je m'étirais, je mettais de la glace et je rentrais chez moi. C'est là qu'il m'a demandé où j'allais, il m'a dit 'Non, on va s'occuper de nous, on va aller au sauna, au hammam...' Et c'est vrai que je me sens au top ! Il veut que tout le monde soit en forme pour jouer à fond, que tout le monde comprenne comment gagner. » Le 8 décembre, c'était la première fois qu'un duo des Lakers compilait, depuis Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Et le 12 février, c'était la première fois que ce même attelage affichaitdepuis Kobe Bryant et Pau Gasol, en 2008.Le « Brow » ne peut qu'opiner du chef : « On a tout de suite bien accroché, notre jeu à deux est incroyable. » Pour notre consultant Jacques Monclar, ça va encore plus loin : « Dans le sillage de LeBron James, c'est le baromètre des Lakers, mais au-delà du fait qu'il soit complet, j'aime comme il se jette pour aller récupérer le ballon. Il fait des contres, il a l'ambition d'être le meilleur défenseur de la Ligue. Quand je le vois se jeter ainsi deux matchs de suite dans les tribunes, à la Dennis Rodman, c'est qu'il est bien physiquement. C'est un bon signe pour lui et pour les Lakers, en vue de la suite. » En espérant que la pause forcée ne lui ait pas coupé les ailes, mais ce n'est pas le genre de la maison.