NBA : C’était coach Westbrook !

Si Russell

Westbrook

compte de nombreux détracteurs, il est difficile de remettre en cause son implication et s

on esprit de compétition

. On en a eu une nouvelle démonstratio

n jeudi soir lors du deuxième match de la série du premier tour des play-offs entre les Rockets et son ancienne équipe, le

Thunder

. Un match longtemps indécis et que Houston a finalement remporté 111-98 pour désormais mener deux victoires à zéro. Sans

Westbr

ook

, toujours blessé à un quadriceps

, et qui n’a eu de cesse d’encourager ses coéquipiers depuis le banc.

Des partenaires très attentifs lorsqu’il les a, par moment, coachés,

allant même jusqu’à discuter des actions avec les arbitres lors des temps-morts !

Plein d’énergie,

il n’arrêtait pas de bondir et d’applaudir ses coéquipiers

,

qui ont dû attendre le dernier quart pour faire la différence. Face à des joueurs d’Oklahoma emmenés par

Shai

Gilgeous

-

Alexander (31 points et 6 rebonds),

James Harden a longtemps été en panne de réussite. Il termine finalement avec 21 points, à 2/11 à 3 points, assortis de 9 passes et 5 rebonds.

