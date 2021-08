NBA : C'est officiel pour Westbrook aux Lakers, Vogel maintenu à son poste

Announce Russ?

Why Not? pic.twitter.com/Lhz34UlO1U

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 7, 2021

Vogel reste à son poste

Les Los Angeles Lakers sont décidés à aligner une « dream team ». Après avoir annoncé l’arrivée de Carmelo Anthony, la franchise californienne a mis un terme au suspense concernant Russell Westbrook. Après une seule saison sous le maillot des Washington Wizards, le meneur américain débarque à Los Angeles dans le cadre d’un échange avec la franchise du District de Columbia. En effet, alors que les Californiens récupèrent « RussWest » et trois futurs choix au deuxième tour de la Draft, ils envoient à Washington Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma mais également Isaiah Jackson, récemment drafté en 22eme position. « Il faut une mentalité très particulière pour assumer le rôle de meneur aux Los Angeles Lakers. Nous avons vu certains des meilleurs joueurs de tous les temps parvenir à maîtriser ce rôle, a confié Rob Pelinka, directeur général de la franchise californienne. Désormais, Russell Westbrook rentre chez lui pour faire exactement ça. C’est un jour de grande fierté pour notre franchise et nous sommes incroyablement reconnaissants. Nous accueillons Russell et sa famille dans la Lakers Nation. »En plus de ce renfort XXL dans un effectif qui l’est tout autant, Rob Pelinka a confirmé que Frank Vogel restera l’entraîneur des Lakers pour au moins une saison. En effet, si la franchise californienne a gardé le silence sur les détails du contrat de l’ancien entraîneur du Magic, le journaliste Marc Stein assure que ce contrat porte sur une seule saison supplémentaire. Sous la férule de Frank Vogel, les Lakers ont su aller chercher le titre de champion NBA dans la bulle d’Orlando aux dépens du Miami Heat avant de connaître une élimination dès le premier tour des play-offs cette saison face aux Phoenix Suns, qui ont ensuite échoué en finale face aux Milwauke Bucks. En deux saisons, Frank Vogel a mené les Lakers à la victoire lors de 94 rencontres, contre 49 défaites. Un bilan qui a convaincu Rob Pelinka et les dirigeants de la franchise californienne de poursuivre l’aventure avec l’entraîneur de 48 ans.