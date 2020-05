NBA : Ces joueurs prometteurs rattrapés par les blessures

Dans cette catégorie des joueurs prometteurs rattrapés par les blessures, comment ne pas évoquer le cas d'Anfernee « Penny » Hardaway. Drafté en 1993 par les Golden State Warriors et directement envoyé du côté du Magic d’Orlando pour former un redoutable duo avec Shaquille O’Neal, le meneur semblait alors se diriger vers une énorme carrière. Malheureusement, celle-ci fut brusquement ralentie fin 1997 avec une succession de blessures qui ont mis fin à sa montée en puissance au fil des années.

Au début du XXIème siècle, le meneur des Washington Wizards Gilbert Arenas, et les deux joueurs des Houston Rockets Tracy McGrady et Yao Ming ont, eux aussi, été tour à tour dominants avant de voir des blessures récurrentes freiner grandement leur progression. Le géant pivot chinois a notamment dû mettre un terme à sa carrière à seulement 30 ans. Plus récemment, c’est la carrière d’un MVP qui a basculé à cause de blessures.

Rose, un MVP brisé dans son élan



En effet, Derrick Rose était promis à une carrière digne des plus grands. Drafté en 1ere position en 2008 par les Chicago Bulls, le meneur est élu « Rookie de l’année » pour ses débuts, avant d’être désigné « MVP de la saison régulière » en 2010-11. Au sommet, Rose a ensuite été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors des playoffs l’année suivante. Une première blessure qui en a engendré d’autres par la suite.

Cette saison, avant l’arrêt dû au coronavirus, le meneur montrait à nouveau de belles choses du côté des Detroit Pistons. A la même période, à Portland, Brandon Roy a également vite déchanté à cause de ses genoux. Le cas de Greg Oden, numéro 1 de la draft 2007 devant Kevin Durant, chez les Blazers laisse également d’énormes regrets, lui qui n’a pu disputer qu’une centaine de matchs depuis ses débuts à cause de ses genoux.



On aurait également pu citer T.J. Ford, Allan Houston, Maurice Stokes ou encore Jay Williams parmi cette liste de joueurs prometteurs plus ou moins gravement blessés durant leur carrière.