NBA - Carnet noir : Commissionnaire pendant 30 ans, David Stern est décédé

Silver : « David Stern a créé la NBA moderne et globale »

La NBA est en deuil en ce début d’année 2020. Commissionnaire de la ligue nord-américaine de basketball pendant 30 ans, David Stern est décédé ce mercredi à l’âge de 77 ans des suites d’une hémorragie cérébrale pour laquelle il était hospitalisé à New York depuis le 13 décembre dernier. David Stern a incarné la NBA pendant trois décennies, il a été à l’origine de la popularité croissante de la ligue dans le monde et, en collaboration avec Boris Stankovic, ancien secrétaire général de la FIBA, de la participation des joueurs évoluant aux Etats-Unis aux principales compétitions internationales.En février 2014, David Stern a cédé la place à son ancien bras droit Adam Silver qui a eu des mots pleins d’émotion pour celui qui a été son mentor. « Pendant 22 ans, j’ai été un témoin privilégié et vu David Stern en action. Il a été un mentor et un de mes plus proches amis. Nous avons passé d’innombrables heures ensemble au bureau, dans les salles et dans les avions, partout où le sport nous a mené. Comme toutes les légendes de la NBA, David a eu des talents extraordinaires mais, avec lui, tout ce qui comptait était les fondamentaux : la préparation, l’attention aux détails et un dur labeur. David a pris le contrôle de la NBA en 1984 avec la ligue qui était à un croisement. Mais, au fil de ses 30 ans comme commissionnaire, il a créé la NBA moderne et globale. » L’ensemble des équipes et des joueurs de NBA ne manqueront pas de rendre hommage à David Stern.