NBA : Carmelo Anthony signe à Portland

Portland is signing Carmelo Anthony, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2019

Carmelo Anthony, un mélange de doutes et de certitudes

Dix fois sélectionné au All-Star Game, Carmelo Anthony n'a pas joué le moindre match NBA depuis le 8 novembre 2018. Un an et une semaine sans fouler les parquets NBA pour le meilleur marqueur de la saison 2013. Une éternité pour un tel joueur.L'ailier a signé un contrat non-garanti avec Portland. Adrian Wojnarowski a révélé l'information dans la nuit de jeudi à vendredi, quand certains matchs se déroulaient. Et d'un coup, le marché des transferts a fait de l'ombre aux enjeux sportifs de la nuit.Il faut dire que le cas de Melo intriguait grandement le monde du basket. L'ancien joueur de Denver et de New York a marqué la décennie de son empreinte. Son potentiel offensif est énorme. Mais proportionnellement inverse à son implication défensive. Celui dont le record de points en un match est de 62 unités semble toujours pouvoir apporter à une franchise NBA. Et Portland a décidé de prendre ce pari.Un bilan bien loin de ses objectifs. Et encore plus éloigné de la finale de conférence jouée au mois de juin.Carmelo Anthony aura notamment pour mission de faire oublier Zach Collins au poste 4. L'ailier fort est blessé à l'épaule et manque grandement à l'équipe de Damian Lillard.Il est désormais exaucé. C'était nécessaire pour assumer les ambitions de titre du meneur. Pour atteindre un tel objectif, recruter un joueur à plus de 25 000 points et 6 500 rebonds en carrière semble être une bonne pioche. Même si des doutes peuvent entourer la forme physique d'un joueur de 35 ans qui s'entraîne seul depuis de longs mois. Même si sa mentalité avait posé problème à Oklahoma City ou Houston lors de ses dernières expériences. Carmelo Anthony reste le joueur capable de changer le cours d'un match. Et vu les nombreux témoignages des joueurs sur les réseaux sociaux, ses futurs adversaires semblent se souvenir quel incroyable joueur est Melo.