NBA : Carmelo Anthony rejoint les Lakers, Curry prolonge à Golden State

Et une superstar de plus aux Lakers ! Bien décidée à ne pas laisser échapper une saison de plus cette bague de champion revenue cette année à Milwaukee, un an après le sacre des Californiens dans la bulle d'Orlando, la franchise de Los Angeles met le paquet sur le marché des transferts. Après avoir enrôlé le roi du triple-double Russell Westbrook, resté une seule saison chez les Washington Wizards et qui a reconnu qu'il serait bien venu humer l'air de la Cité des Anges dès 2019, le champion de NBA 2020 a annoncé mardi au lendemain d'une Free Agency démarrée sur les chapeaux de roues l'arrivée d'un autre grand nom de la Ligue nord-américaine : Carmelo Anthony.

Agé de 37 ans, le vétéran américain et triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques (2008, 2012 et 2016) avec la Dream Team a beaucoup bougé durant sa longue carrière. "Melo" a notamment posé ses valises pendant huit ans à Denver, avant de rester à peu près aussi longtemps (sept saisons) chez les Knicks, à New York.

Monk et Howard débarquent aussi !



Passé ensuite par OKC, où il avait comme coéquipier un certain Russell Westbrook, Houston et Portland, où il évoluait ces deux dernières saisons, le premier choix de la Draft 2003 n'a en revanche jamais défendu les couleurs de l'une des deux franchises de L.A. Cela sera le cas la saison prochaine, puisque le natif de Brooklyn a signé un contrat d'un an chez les Lakers, où il fera enfin équipe avec son ami de longue date LeBron James. Sous ses nouvelles couleurs, "Melo" aura également pour partenaires Anthony Davis et Dwight Howard, officiellement de retour depuis quelques heures dans l'une de ses anciennes franchises.

Autre renfort du jour des Lakers : Malik Monk, laissé libre par Charlotte en dépit de sa très bonne saison dernière, découvrira lui aussi la Cité des Anges et sa floppée de superstars. Avec pareille armada, les Californiens, sortis d'entrée cette année par le futur finaliste Phoenix, seront assurément l'équipe à battre.

Steph Curry will extend his contract off his $45.8 million salary for 2021-22, which means he’s now guaranteed $261 million over the next five seasons. pic.twitter.com/hYiBpI6Eo4

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Curry prolonge chez les Warriors

Comme annoncé, le triple champion de NBA avec les Warriors va poursuivre sa carrière sous les couleurs qu'il défend depuis ses débuts. Le meneur vedette de la franchise qui dispute désormais ses matchs à domicile à San Francisco devient ainsi le premier joueur de l'histoire de la ligue à parapher deux contrats de suite à plus de 200 millions de dollars. Une bonne nouvelle pour les Warriors, qui pourront de nouveau s'appuyer la saison prochaine sur leurs trois stars : Draymond Green, Klay Thompson et donc Curry.