NBA - Capela vers les Hawks, Covington aux Rockets !

A moins de deux jours de la fin de la trade deadline, c'est un premier gros chamboulement qui vient d'être annoncé par Adrian Wojnarowski, le journaliste d'ESPN. Quatre équipes viennent de trouver un accord pour transférer un nombre très important de joueurs. Parmi eux, deux sortent du lot : Clint Capela et Robert Covington. Le premier, titulaire indiscutable au poste de pivot aux Rockets, est envoyé à Atlanta et formera une paire d'intérieurs très intéressante avec John Collins. Covington file lui à Houston pour apporter sa science de la défense et ses tirs lointains à la nouvelle formule small ball concoctée par Mike D'Antoni. Même si les Texans seraient partis en quête d'un nouveau "big man" pour ces prochaines heures selon ESPN.

Mais ce n'est pas tout puisque, pour équilibrer la masse salariale des franchises, Jordan Bell accompagne Covington aux Rockets, le vétéran Nene file avec Capela aux Hawks, Malik Beasley, Juan Hernangomez, Evan Turner et Jarred Vanderbilt sont envoyés aux Minnesota Timberwolves. Gerald Green, Noah Vonleh, Shabazz Napier et Keita Bates-Diop vont eux garnir l'effectif des Denver Nuggets ! Tous les joueurs viennent d'être informés de la nouvelle et vont donc devoir faire leurs valises. A noter que les Wolves récupèrent également dans l'opération un 1er tour de Draft 2020 d'Atlanta via Brooklyn et les Nuggets un 1er tour de Houston.

C'est la première fois depuis 2000 - et l'accord qui a envoyé Patrick Ewing à Seattle - qu'au moins 12 joueurs sont impliqués. La fin des hostilités sera sifflée jeudi à 21h00 heure française et d'autres grands mouvements de joueurs sont à prévoir d'ici là...