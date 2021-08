NBA : Bucks-Nets et Lakers-Warriors en ouverture de la saison

The first four days of the NBA’s 75th Anniversary Season (Oct. 19-22) will feature eight national television games as part of #KiaTipOff21, with TNT and ESPN airing two doubleheaders each! #NBA75 pic.twitter.com/SZ9bSBhhDP

— NBA (@NBA) August 17, 2021

La Summer League à peine achevée, la NBA se projette déjà sur le début de la saison 2021-2022. Et pour son 75eme anniversaire, la Ligue nord-américaine va faire les choses en grand ! Les affiches des premiers jours de la saison ont été dévoilées. Et elles s'annoncent spectaculaire !La saison s'ouvrira le mardi 19 octobre avec un choc entre Milwaukee et Brooklyn. C'est à l'occasion de ce remake de la dernière demi-finale de la Conférence Est que les Bucks vont recevoir les bagues de champion. Le même soir les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers vont s'affronter dans un choc entre places fortes de la Conférence Ouest.Face aux Celtics, les New York Knicks vont pouvoir lancer une nouvelle saison qui se veut ambitieuse. Le MVP Nikola Jokic sera également aux prises avec les Phoenix Suns, finalistes de la dernière saison. Si d'autres affiches de la première semaine de compétition ont été dévoilées, c'est aussi le cas des chocs prévus pour le soir de Noël.Cinq matchs seront au programme du samedi 25 décembre, et pas des moindres : New York Knicks - Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks - Boston Celtics, Phoenix Suns - Golden State Warriors, Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets et Utah Jazz - Dallas Mavericks.. Si ce programme des réjouissances est assez classique, reste à savoir ce que la NBA va réserve comme surprises à ses fans pour son 75eme anniversaire !