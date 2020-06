NBA – Brooklyn : Wilson Chandler n’ira pas à Orlando

Un cinquième joueur NBA a décidé de ne pas reprendre la saison à Orlando à partir du 30 juillet prochain. Après Davis Bertans (Washington, peur de se blesser au genou), Trevor Ariza (Portland, garde de son fils), Avery Bradley (Lakers, son fils a des problèmes respiratoires) et Willie Cauley-Stein (Dallas, sa femme doit accoucher en juillet), c’est Wilson Chandler qui a annoncé qu’il n’irait pas en Floride dans un mois. L’ailier (ou ailier fort) des Brooklyn Nets, âgé de 33 ans, a invoqué des raisons familiales. « Aussi difficile que cela soit de ne pas être avec mes coéquipiers, la santé et le bien-être de ma famille sont ma priorité. Merci aux Nets pour leur compréhension et leur soutien dans cette décision. Je regarderai l’équipe et la soutiendrai à Orlando », a déclaré le joueur à ESPN, précisant qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa grand-mère, qui l’a élevé, et ses trois enfants.

Chandler contrôlé positif cette saison

Recruté l’été dernier pour un an par Brooklyn, en provenance des Clippers, Wilson Chandler a tourné cette saison à 5,9 points et 4,1 rebonds en 21 minutes, mais il a manqué 25 matchs en raison d’un contrôle positif à une hormone de croissance. C’est donc sans lui que les Nets tenteront de lutter pour la septième place de la Conférence Est à Orlando, avec Orlando justement, qui compte le même nombre de victoires (30), afin d’éviter d’avoir à affronter les Milwaukee Bucks dès le premier tour des play-offs.