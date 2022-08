NBA - Brooklyn : Watanabe s'engage avec les Nets

Les Nets se renforcent. Ce dimanche, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, mais sans toutefois révéler les détails de ce fameux deal, Brooklyn a officialisé l'arrivée d'un nouveau joueur, à savoir l'ailier japonais Yuta Watanabe. Lors du mois de février dernier, le principal intéressé, natif de Yokohama, avait alors affronté, en NBA, sa toute nouvelle franchise. A l'époque, le basketteur portait alors les couleurs de la franchise des Raptors de Toronto. L'ailier, aujourd'hui âgé de 27 ans, a signé un contrat non-garanti.

Watanabe n'a pas été drafté en 2018

Son arrivée au sein d'un effectif déjà particulièrement fourni, mais également composé de très nombreuses stars avec notamment un certain Kevin Durant, qui serait finalement disposé à rester au sein de cette même franchise, ou bien encore Kyrie Irving, va devoir ainsi le pousser à se surpasser pour tenter de montrer sa vraie valeur et prouver également son utilité. Le tout en prévision du prochain camp d'entraînement, qui va bientôt suivre. Lors de sa sortie du système NCAA à l'occasion de l'année 2018, Watanabe n'avait alors pas été drafté.

Watanabe compte 121 matchs de NBA

Dans la foulée, le joueur avait, malgré tout, disputé la Summer League, déjà en compagnie de cette même franchise new yorkaise des Nets de Brooklyn. C'est ensuite que d'autres franchises s'étaient alors intéressées à lui, et ce même de très près. Depuis ses débuts au sein de la prestigieuse Ligue de basketball, le Japonais a disputé un total de 121 rencontres, du côté de Memphis mais également à Toronto, tournant ainsi en moyenne à 3,8 points et 2,5 rebonds. Après l'annonce de son arrivée, Yuta Watanabe a remercié ses fans, via un message publié sur son compte Twitter officiel, tout en rappelant également que son avenir n'était alors pas assuré.