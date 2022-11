NBA - Brooklyn : Vaughn nommé entraîneur de manière définitive

The Brooklyn Nets have named Jacque Vaughn as head coach. pic.twitter.com/sgQZ4OtFNA

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 9, 2022

Vaughn aurait signé jusqu’en 2024

L’intérim arrive à son terme pour Jacque Vaughn. Adjoint de Steve Nash dans l’encadrement des Brooklyn Nets depuis deux ans, l’ancien entraîneur de l’Orlando Magic a pris la suite du technicien canadien quand ce dernier a été limogé. Après deux victoires pour cinq défaites lors des sept premiers matchs, les dirigeants de la franchise new-yorkaise ont opté pour l’électrochoc. Dans le même temps, le nom d’Ime Udoka est revenu en boucle pour tenter de relancer les Nets. Toutefois, celui qui est actuellement suspendu par les Boston Celtics jusqu’au terme de la saison ne fera pas le voyage jusqu’à New York. En effet, les Nets ont mis fin au suspense ce mercredi et ont nommé de manière définitive au poste d’entraîneur en chef Jacque Vaughn. Avec deux victoires pour deux défaites à son bilan, le technicien de 47 ans semble avoir convaincu ses dirigeants.En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, les Brooklyn Nets ont confirmé l’information sans s’étendre sur les détails du contrat de leur nouvel entraîneur en chef. Toutefois, selon les informations du très bien informé journaliste de la chaîne ESPN, Jacque Vaughn a signé pour deux saisons, soit jusqu’à l’été 2024. « Le sens aigu du basketball de Jacque Vaughn, son esprit de compétition mais également sa connaissance fine de notre équipe et de notre organisation font de lui la meilleure personne pour diriger notre groupe vers l’avenir, a déclaré dans un communiqué le manager général de la franchise Sean Marks. Il a prouvé avoir la capacité de tirer le meilleur de nos joueurs, de les responsabiliser et de proposer un style de jeu cohérent et mettant en avant le collectif. » Alors que les Brooklyn Nets pointent à la onzième place du classement de la Conférence Est avec quatre victoires pour sept défaites, Jacque Vaughn va devoir relancer très vite sa formation s’il veut la voir se battre pour une place en play-offs.