NBA - Brooklyn : Une grosse marque suspend son partenariat avec Irving

Rien ne va décidément plus pour Kyrie Irving. Ce vendredi soir, le basketteur a vu l'équipementier Nike annoncer la suspension de leur partenariat. La star de la NBA est dans la tourmente après avoir fait la promotion d'un film jugé antisémite. A cause de cela, sa franchise des Nets de Brooklyn a également décidé de le mettre à l'écart, en le suspendant pour un total de cinq rencontres, dans une décision rendue publique pas plus tard que ce jeudi. Dans son communiqué partagé par l'AFP, l'entreprise Nike a ainsi notamment déclaré : "Chez Nike, nous pensons qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d'antisémitisme. A cette fin, nous avons pris la décision de suspendre notre collaboration avec Kyrie Irving, avec effet immédiat". Toutefois, la durée de la suspension de leur collaboration n'a pas été précisée.

Irving devait lancer une chaussure avec la marque

Ce pourrait donc être également tout autant une rupture. Mais là encore, pas de précisions à ce sujet. Nike et Kyrie Irving avaient prévus de lancer la chaussure "Kyrie 8", et même dès ce mois-ci, mais "le lancement dans le commerce" n'aura donc pas lieu. La marque à la virgule a également ajouté se sentir "profondément attristée et déçue par cette situation et son impact sur tout le monde". De son côté, Kyrie Irving a présenté ses excuses "à toutes les familles et communautés juives qui ont été blessées et affectées" à la suite de la publication de son fameux message. La NBA, de son côté, n'a encore pas formulé de sanction. Il y a dix jours de cela, c'est la marque Adidas qui avait alors décidé de rompre son contrat qui la liait au rappeur Kanye West. Une décision, cette fois, bel et bien définitive. Ce dernier a été suspendu de Twitter mais également d'Instagram, après avoir fait part de son intention de s'attaquer aux Juifs.