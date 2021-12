NBA - Brooklyn : Un retour à l'entraînement qui satisfait Kyrie Irving

Aux grands maux, les grands remèdes. Ecarté par les dirigeants des Brooklyn Nets depuis le début de la saison, Kyrie Irving est un des grands gagnants de la vague de contamination qui touche la NBA. Face à un effectif diminué, la franchise basée dans « Big Apple » a changé son fusil d’épaule et a décidé de réintégrer le meneur sept fois All-Star. Toutefois, en vertu des mesures sanitaires en place dans l’Etat de New York, « Uncle Drew » ne pourra pas participer aux rencontres de son équipe disputées à domicile en raison de son refus de se faire vacciner contre le coronavirus. A peine sorti du protocole sanitaire mis en place la NBA, Kyrie Irving a pu reprendre l’entraînement ce mercredi avec ses coéquipiers et s’est présenté face à la presse pour revenir sur cette période troublée. « J’ai compris et respecté leur décision. Il a fallu que je prenne du recul, pour ne pas être trop affecté personnellement par ça, a ainsi déclaré Kyrie Irving. J’ai vraiment fait preuve d’empathie et compris leur choix de ne pas m’inclure dans la rotation si je n’étais pas pleinement vacciné. »

Irving : « C’était dur de regarder les matchs de loin »

S’il était conscient que l’absence de vaccination allait poser problème, le meneur de 29 ans n’a pas imaginé un seul instant que la situation pourrait se détériorer au point qu’il soit mis à l’écart pendant plusieurs mois. « Je connaissais les conséquences, mais je n’y étais clairement pas préparé », a-t-il avoué. Ne cachant pas que les trois mois de mise à l’écart lui ont « semblé très long », le plus dur a été d’être un simple spectateur. « Je ne vais pas mentir : c’était dur de regarder les matchs de loin, a admis Kyrie Irving. Même si ce n’est que pour jouer à l’extérieur, je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité. » Alors qu’il semble décidé à ne pas se faire vacciner, « Drew » ne retrouvera les parquets que loin de la Barclays Arena, avec un premier match qui pourrait avoir lieu au début du mois de janvier. « Je suis impatient de faire ce premier match, que ce soit le 5 janvier ou après, affirme le natif de Melbourne. Néanmoins, je dois me remettre en forme pour être à mon meilleur niveau et être performant. C’est ça que je recherche. » Un retour, même à temps partiel, qui ne pourra que faire du bien aux Nets.