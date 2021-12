NBA - Brooklyn : Trois joueurs autorisés à reprendre, dont James Harden

James Harden returning for Nets-Lakers Christmas Day clash https://t.co/xSqCKonvJl pic.twitter.com/caoIAXOF35

Trois autres joueurs à leur tour mis à l’isolement

Les Brooklyn Nets sortent la tête sous l’eau. La franchise new-yorkaise doit faire face à la propagation du coronavirus dans ses rangs, qui a contraint pas moins de treize joueurs à être isolés depuis le 13 décembre dernier. N’ayant pas suffisamment de joueurs disponibles, l’équipe dirigée par Steve Nash a vu le match prévu ce jeudi face aux Portland Trail Blazers être reporté à une date ultérieure. Toutefois, concernant la rencontre du 25 décembre contre les Los Angeles Lakers, la situation semble s’améliorer. En effet, lors d’une conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur des Nets a confirmé que trois joueurs ont pu sortir du protocole coronavirus mis en place par la NBA. James Harden, Paul Millsap et Jevon Carter seront ainsi disponibles pour la prochaine rencontre de la franchise basée à la Barclays Arena. « Nous ne nous attendons pas à voir d’autres joueurs sortir du protocole à temps pour le match du jour de Noël mais cela reste possible », a ainsi déclaré Steve Nash.Toutefois, la bonne nouvelle du retour de ces trois éléments est assombrie par l’entrée de trois autres joueurs dans ce protocole sanitaire draconien. En effet, Cam Thomas, David Duke Jr et Kessler Edwards ont dû être placés à l’isolement afin de limiter les risques de contamination supplémentaire. Ils rejoignent ainsi la longue liste de joueurs indisponibles pour raisons sanitaires, qui inclut Kevin Durant, Kyrie Irving ou encore LaMarcus Aldridge. « Je pense que vous devez avoir deux tests au résultat négatif à 24 heures d’intervalle. Je pense que cela nous donne jusqu’à ce (jeudi) soir et demain (vendredi) soir pour avoir deux tests négatifs, mais nous ne prévoyons pas nécessairement que quelqu’un sorte du protocole, a rappelé Steve Nash lors de sa conférence de presse ce jeudi. Nous avons assez de joueurs disponibles pour jouer. Je pense que nous avons intégré quatre éléments venant de G-League. En conséquence, nous avons de la marge pour parvenir à huit joueurs à même de jouer. » Une situation tendue qui n’aide pas les Nets à défendre leur première place au classement de la Conférence Est.