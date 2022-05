NBA - Brooklyn : Simmons va être opéré du dos

Ben Simmons medical update. pic.twitter.com/KXENQjZIg1

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 4, 2022

Brooklyn espérait pouvoir compter sur lui pour les play-offs

Les galères continuent. Ce mercredi, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, la franchise des Nets de Brooklyn a annoncé que son meneur australien Ben Simmons, qui n'a pas disputé la moindre rencontre de cette saison 2021-22, allait devoir être opéré du dos, dans la mesure où il souffre d'une hernie discale : ". La procédure de micro discectomie, prévue pour jeudi, est conçue pour soulager la douleur causée par la hernie discale dans le dos de Ben. D’autres mises à jour seront fournies en suivant la procédure." Lors du mois de février dernier, le meneur avait été transféré en provenance de Philadelphie, dans le cadre d'un échange, qui, à l'époque, avait beaucoup fait parler, avec James Harden.Mais l'Australien n'a pas pu porter le maillot de sa toute nouvelle franchise, qui espérait pourtant, un temps, pouvoir compter sur lui à l'occasion des play-offs, pour une aide qui se serait très certainement avérée plus que précieuse. Finalement, les douleurs au dos de Ben Simmons ont eu raison de cette saison 2021-22 le concernant, et son grand retour sur un parquet de NBA devra attendre., lors du premier tour des play-offs de NBA, dans la conférence Est. Avant le début de cette saison 2021-22 de NBA, Ben Simmons avait demandé son transfert des 76ers de Philaldephia, confiant la nécessité pour lui de soigner sa santé mentale pour rester à l'écart de l'effectif professionnel de la franchise. Mais il n'avait pas obtenu gain de cause.