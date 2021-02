L'affiche de la nuit : Phoenix - Brooklyn

Mardi 16 février 2021

Ca va mieux pour les Nets depuis leur défaite un peu piteuse à Detroit ! Brooklyn, deuxième de la Conférence Est, a décroché sa quatrième victoire de suite sur le parquet de Phoenix, quatrième de la Conférence Ouest, qui restait sur neuf victoires en dix matchs.Les Suns ont en effet dominé l'immense majorité de cette rencontre, comptant jusqu'à 24 points d'avance juste avant la mi-temps, dans le sillage de Chris Paul (29pts, 7pds au total) et Devin Booker (22pts, 7pds au total). Mais les Nets sont revenus peu à peu, ne comptant plus que deux points de retard au milieu du dernier quart, avant de repartir à -8 quelques minutes plus tard. Tout s'est joué dans le money-time lors de ce match.Jeff Green à trois points, puis James Harden sur un lay-up, puis Green à nouveau, sur un lay-up, puis encore Harden sur un tir à 2 points et deux lancers-francs, ont permis à Brooklyn de revenir et passer devant pour décrocher cette victoire. En l'absence des deux autres stars, Harden a tenu la barraque, avec 38 points, 11 passes et 7 rebonds. Joe Harris en a ajouté 22, lors de ce plus gros come-back de l'histoire des Nets. Avec seulement quatre points marqués en deuxième mi-temps, Devin Booker a déçu.En l'absence d'Anthony Davis, blessé au tendon d'Achille et qui ne reviendra sans doute pas avant le All Star Break (5-10 mars), LeBron James a dû prendre les choses en main, et il a été le grand artisan de la victoire des Lakers (deuxièmes de l'Ouest) sur le score de 112-104 à Minnesota (dernier). Les Californiens ont pourtant souffert à Minneapolis, attendant seulement le dernier quart-temps pour faire la différence. Portés par un Anthony Edwards à 28 points (record en carrière), 7 rebonds et 5 passes, les Wolves ont longtemps retardé l'échéance, mais les champions en titre sont parvenus à faire basculer la rencontre en leur faveur.Les Lakers sont prêts pour le choc contre Brooklyn jeudi !Quatre défaites de suite pour les Bucks ! Il faut remonter à février-mars 2018 pour voir Milwaukee perdre quatre matchs d'affilée en saison régulière.Les Bucks, emmenés par un Giannis Antetokounmpo à 34 points (11 sur 20 aux tirs dont 2/4 à 3pts), 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 2 contres, n'ont mené véritablement que dans le deuxième quart, avec douze points d'avance. Mais Toronto a dominé le reste du match, et notamment le dernier quart. Alors que Milwaukee était revenu à 96-96 à onze minutes de la fin, Toronto a définitivement pris l'avantage grâce à un 7-0 qui lui a permis de mener de 119-109. Les Raptors de Fred VanVleet (33pts, 7pds) et Pascal Siakam (23pts, 13rbds, 6pds) ont ensuite contrôlé les dernières minutes pour s'imposer sans trembler. Les deux équipes se retrouvent dès jeudi au Fiserv Forum. Pour une revanche des Bucks ou une nouvelle déconvenue ?Deux Français étaient présents sur les parquets NBA mardi, et Timothé Luwawu-Cabarrot est le seul à s'être imposé. L'arrière de Brooklyn a contribué à la "remontada" de son équipe contre Phoenix en marquant 9 points (dont 7 dans le deuxième quart, quand les Nets étaient largement menés), en prenant 2 rebonds et en délivrant 2 passes.Memphis Grizzlies -: 113-144>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas jouéOklahoma City Thunder -: 104-115>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 28 minutes de jeu, 7 points (2 sur 7 aux tirs dont 0/3 à 3pts), 2 rebonds, 3 passes, 1 interception, 2 fautesPhoenix Suns -: 124-128>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 22 minutes de jeu, 9 points (3 sur 4 aux tirs dont 1/1 à 3pts), 2 rebonds, 2 passes, 2 ballons perdus, 1 faute- Denver Nuggets : 112-99Milwaukee Bucks -: 113-124Minnesota Timberwolves -s : 104-112Reporté : Detroit Pistons - San Antonio Spurs