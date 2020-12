NBA – Brooklyn : Okobo a signé

A cinq jours du coup d’envoi de la saison NBA 2020-21, douze joueurs français ont désormais un contrat NBA. Elie Okobo est venu s’ajouter à la liste ce mercredi, en signant avec les Brooklyn Nets. Les rumeurs l’évoquaient depuis le début du mois, mais c’est désormais officiel. Cependant, rien n'indique que le Français portera bien le maillot des Nets cette saison, puisqu'il fait partie des 20 joueurs de l'effectif, mais le roster ne devra en comporter que 17 (15 sous contrat + 2 en two-way contract, qui permet de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League, dans la limite de 50 jours en NBA) d'ici le début de saison, mardi prochain.

La concurrence s’annonce rude

Les Français de NBA en 2020-21

Drafté par Phoenix en 31eme position en 2018, l’ancien Palois n’avait pas été conservé par les Suns à l’issue de la saison 2019-20, la franchise décidant de s’en séparer quelques jours avant que son contrat ne devienne garanti. Au total, Elie Okobo aura disputé 108 matchs sous le maillot de Phoenix (19 comme titulaire), pour une moyenne de 4,7 points, 1,7 rebonds et 2,2 passes en 15,5 minutes., mais la concurrence s’annonce rude au sein de la franchise annoncée comme l’une des favorites de la Conférence Est, avec un certain Kyrie Irving au poste de meneur, mais aussi Landry Shamet, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert ou encore Tyler Johnson.- Los Angeles Clippers : Nicolas Batum (32 ans)- Memphis Grizzlies : Killian Tillie (22 ans)- Utah Jazz : Rudy Gobert (28 ans)- Oklahoma City Thunder : Théo Maledon (19 ans)- Chicago Bulls : Adam Mokoka (22 ans)- Detroit Pistons : Sekou Doumbouya (20 ans) et Killian Hayes (19 ans)- Brooklyn Nets : Timothé Luwawu-Cabarrot (25 ans) et Elie Okobo (23 ans)- New York Knicks : Frank Ntilikina (22 ans)- Orlando Magic : Evan Fournier (28 ans)- Philadelphia 76ers : Vincent Poirier (27 ans)(par rapport à 2019-20, Tillie, Hayes et Maledon sont arrivés, alors que Joakim Noah devrait prendra sa retraite, et Ian Mahinmi et Jaylen Hoard n'ont pas encore trouvé de contrat)