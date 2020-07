Jamal Crawford va faire son retour en NBA... à 40 ans. Sans contrat depuis la fin de la saison dernière, le vétéran reprendra du service le 31 juillet prochain à l'occasion de la reprise du championnat dans la bulle d'Orlando (Floride). Crawford fait en effet partie avec Michael Beasley des deux renforts sur lesquels a choisi de parier Brooklyn pour redémarrer cette saison interrompue en mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Privés de leurs deux superstars Kevin Durant et Kyrie Irving, tous deux blessés, les Nets devront également se passer à Orlando des services de Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Price et Wilson Chandler.

Une véritable hécatombe (même si pour Chandler, c'est par choix) qui autorise la franchise new yorkaise à recruter quatre joueurs. Et les deux premiers sont connus, avec donc le come-back de Crawford (40 ans), sur la touche depuis la fin de son contrat à Phoenix il y a plus d'un an. Toutefois, malgré cette longue absence qui va naturellement l'obliger à se refaire au rythme de la compétition, l'arrière capable également d'évoluer dans le rôle de meneur aura forcément son mot à dire sous ses nouvelles couleurs, lui qui avait déjà connu huit équipes différentes depuis le début de sa carrière, mais jamais encore Brooklyn.

Beasley n'a plus joué depuis un an lui non plus

OFFICIAL: The Nets have signed guard Jamal Crawford as a Substitute Player for the remainder of the 2019-20 season.

⚪️⚫️ Hello, @JCrossover ⚫️⚪️ pic.twitter.com/oFrEUpjXAa



— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 9, 2020







Seul joueur de l'histoire de la Ligue à avoir été élu meilleur sixième homme à trois reprises (2010, 2014 et 2016), l'ancien joueur des Clippers, qui tournait encore à 7,9 points de moyenne chez les Suns l'année dernière (mais 15 points de moyenne en carrière), devrait également faire profiter les Nets de sa grande expérience. Michael Beasley, lui aussi enrôlé par le 7eme de la Conférence Est pour poursuivre la saison, a lui aussi multiplié les expériences. Toutefois, il est loin de présenter le même bagage que son futur coéquipier. En revanche, comme Crawford, l'ailier de 31 ans n'a plus foulé les parquets depuis bien longtemps.

Le pari Donta Hall

OFFICIAL: We've signed Michael Beasley as a Substitute Player for the remainder of the 2019-20 season.

⚪️⚫️ Hello, @Michael8easley ⚫️⚪️ pic.twitter.com/hHMBleW4G6



— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 9, 2020

A peine arrivé à Detroit en août 2019 alors qu'il avait été suspendu cinq matchs pour avoir été contrôlé positif à la marijuana, Beasley avait été remercié presque dans la foulée par les Pistons. Ces mêmes Pistons qui avaient permis à Donta Hall de faire ses grands débuts en NBA (contrat de dix jours) alors qu'il n'avait connu que la G-League depuis sa sortie de l'université d'Alabama l'année dernière. Le jeune intérieur de 22 ans vient lui aussi renforcer ces Nets décimés.