NBA - Brooklyn : Luwawu-Cabarrot signe pour plusieurs saisons chez les Nets

Two-Way ➡️ 10-Day ➡️ Multi-Year

We've signed Timothé Luwawu-Cabarrot to a multi-year contract! pic.twitter.com/QBQA5eiO45



— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 7, 2020

Les Nets avaient deux options pour Luwawu-Cabarrot

Timothé Luwawu-Cabarrot (24 ans, 2,01 m) s'inscrit dans la durée chez les Nets.Le joueur drafté en 24eme choix en 2016 par Philadelphie avait paraphé un « two-way contract » (contrat dit « deux voies » l'autorisant à naviguer entre la NBA et son antichambre la G-League) chez les Nets juste après avoir posé ses valises à New York. Profitant des absences pour se faire une place dans le roster, le Cannois passé également par Chicago et OKC avait été récompensé de ses efforts et de ses belles prestations récemment en signant ces dernières semaines deux contrats consécutifs de dix jours. Or, le règlement de la Ligue interdit à un joueur de s'engager pour un troisième contrat de dix jours de suite.Brooklyn ne disposait donc que deux options : ou proposer un contrat jusqu'à la fin de la saison à « TLC » ou le laisser partir. Les Nets, visiblement très contents des performances de celui qui tourne actuellement à 5,2 points, 43,1% d'adresse longue distance, l'un de ses points forts, et 2,1 rebonds, ont choisi de lui offrir un contrat de plusieurs saisons. La franchise s'est immédiatement félicitée sur son compte Twitter d'avoir conservé l'international français (3 sélections). Le coach des Nets Kenny Atkinson semblait tout particulièrement apprécier cette nouvelle. « Je lui ai envoyé un message en français "Tu l'as mérité bien" (sic) », a expliqué Atkinson, ajoutant en s'adressant au Frenchy : « Tu le mérites, tu le mérites vraiment ! » Dimanche, Luwawu-Cabarrot, son nouveau statut et Brooklyn se déplaceront sur le parquet du champion en titre Toronto.