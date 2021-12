NBA - Brooklyn : Les raisons de la réintégration d'Irving

C’est la nouvelle de la semaine chez les Nets. Kyrie Irving va réintégrer l’effectif de Brooklyn. Mis à l’écart depuis le début de la saison pour son refus de se faire vacciner, entrainant ainsi son interdiction de jouer les matchs à New York en raison du règlement sanitaire en vigueur dans la ville, le septuple All-Star a vu ses dirigeants faire machine arrière. Sean Marks, manager général de la franchise new-yorkaise, s’est justifié sur ce changement de cap. « L'environnement général a changé comme nous le savons tous, de manière drastique. Le coronavirus a fait des ravages dans l'équipe et dans la société. La gestion de notre charge globale de joueurs est une chose dont nous devons être conscients tout au long de cette saison. Nous devons regarder ce qui est le mieux pour l'équipe au cours de la saison », explique-t-il dans des propos relayés par ESPN. Pour cause, Brooklyn est l’une des franchises de NBA les plus touchées par la pandémie.

Un retour retardé par le protocole sanitaire

Entre blessures et entrées dans le protocole coronavirus, ils sont une dizaine à être actuellement sur le côté avec parmi eux James Harden, Kevin Durant et … Kyrie Irving, tous placés à l’isolement. En effet, « Uncle Drew » a été placé dans le protocole de santé samedi et devra observer une période d’isolement de dix jours, sauf s’il rend deux tests négatifs avec 24h d’intervalle. « Il y a plusieurs mois, nous avons pris une décision qui était basée sur ce qui était le mieux pour l'équipe. Ce qui était le mieux pour l'équipe à ce moment-là, c'était la continuité », et donc écarter le meneur pour éviter qu’il joue un match sur deux, ajoute Marks. Toujours pas vacciné, Irving peut potentiellement jouer 24 matchs de la saison régulière. En plus de renoncer aux rencontres à domicile si son statut vaccinal ne change pas, il ne pourra s'aligner ni au Madison Square Garden contre les New York Knicks, ni à Toronto.