C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu sur la NBA ce jeudi ! Kevin Durant, l'une des plus grandes superstars de la Ligue, souhaite quitter les Brooklyn Nets ! Comme presque toujours, ce sont les "insiders" Shams Charania de The Athletic et Adrian Wojnarowski d'ESPN, toujours bien informés, qui ont lancé cette "bombe". Arrivé en 2019 chez les Nets, l'ailier (ou ailier fort) de 33 ans est encore sous contrat pour les quatre prochaines saisons, lors desquelles il doit gagner respectivement 43, 46, 49 et 53 millions de dollars chaque année.

Autant dire que monter un "trade" s'annonce particulièrement rude, car les franchises intéressées devront envoyer plusieurs joueurs de très haut niveau pour recevoir KD en échange. Selon ESPN, Phoenix et Miami, qui ont fini en tête de leur Conférence respective lors de la dernière saison régulière, ont les faveurs de Kevin Durant.

Une quatrième franchise pour Durant



Il y a encore huit mois, Brooklyn s'annonçait comme l'un des favoris pour le titre de champion NBA 2022, avec son trio James Harden - Kyrie Irving - Kevin Durant. Mais la "superteam" a explosé en plein vol. Harden est parti à Philadelphia en février, puis les Nets ont été éliminés au premier tour des play-offs, puis Irving n'a pas activé sa "player option" et Durant a donc demandé à partir. Incroyable scénario ! Les cartes vont donc être redistribuées lors de cette intersaison, et on attend désormais de savoir où va atterrir Kevin Durant, qui a tourné lors de la dernière saison régulière à 29,9 points, 7,4 rebonds et 6,4 passes en 55 matchs.

Critiqué pour avoir quitté Oklahoma City (qui l'avait drafté en 2007 lorsque la franchise était Seattle) en 2016 pour aller "chercher une bague" du côté de Golden State (il en a finalement gagné deux), puis pour avoir quitté les Warriors pour monter une "superteam" à Brooklyn, le natif de Washington aura finalement raté son pari chez les Nets.