NBA - Brooklyn : Irving veut prolonger pour plusieurs saisons

Irving ne veut pas quitter Durant

Ce dimanche sera un grand moment pour Kyrie Irving, puisqu’il va enfin pouvoir disputer son premier match à domicile de la saison (contre Charlotte), les restrictions ayant été levées pour les sportifs non vaccinés contre le coronavirus. Les Brooklyn Nets espèrent bien profiter de la présence du meneur de 30 ans à tous les matchs pour remporter les huit dernières rencontres au menu de la saison régulière (contre Charlotte, contre Detroit, contre Milwaukee, à Atlanta, contre Houston, à New York, contre Cleveland et contre Indiana) et finir le plus haut possible au classement de la Conférence Est, eux qui sont actuellement huitièmes. Nul ne sait quand et comment la saison se terminera pour les hommes de Steve Nash, mais Kyrie Irving est d’ores et déjà tourné vers le futur.Il peut aussi refuser cette option et signer un autre contrat, plus lucratif, de 246 millions de dollars sur cinq ans, si les Nets le lui proposent bien sûr.« J’adore être ici. Pendant l’été, nous aurons des conversations, mais il n’y a pas moyen que je laisse mon n°7. J'ai une vision sur le long terme », a déclaré Irving samedi, faisant référence au numéro du maillot de son coéquipier Kevin DurantLes Nets ont également une troisième star, Ben Simmons, arrivé en février dernier en échange de James Harden. L'Australien de 25 ans avait signé un contrat jusqu'en 2025 avec les 76ers, avec encore 113 millions à payer par les Nets d'ici la fin. La franchise de Brooklyn aura-t-elle les moyens de conserver ses trois stars sans appauvrir le reste de l'équipe ?