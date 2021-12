NBA - Brooklyn : Irving va revenir !

Le retour de Kyrie Irving se précise ! Les Brooklyn Nets ont fait savoir ce vendredi que le meneur All Star allait retrouver le groupe pour jouer les matchs à l’extérieur. Ne souhaitant pas se faire vacciner, le joueur de 29 ans ne peut jouer les matchs de son équipe à domicile ni s'entraîner avec ses coéquipiers car la loi de l’Etat de New York interdit l’accès aux enceintes sportives à toute personne non vaccinée. Avant le début de saison, les Nets avaient longuement réfléchi à intégrer leur joueur seulement pour les matchs à l’extérieur, avant de finalement décider de l’écarter du groupe. Deux mois plus tard, la franchise de Brooklyn a changé d’avis, et l’ancien joueur de Cleveland et Boston va être ré-intégré, car les Nets font face à de nombreux forfaits en raison des blessures et (surtout) du protocole covid, et ne veulent pas trop alourdir la charge de travail de Kevin Durant, qui joue 37 minutes par match en moyenne depuis le début de saison (33 pour Antetokounmpo et Jokic, 34 pour Curry, à titre de comparaison).

Un retour à Portland pour Noël ?

« Nous sommes arrivés à cette décision avec le plein soutien de nos joueurs et après un examen attentif de nos circonstances actuelles, y compris les joueurs manquant des matchs en raison de blessures et de protocoles de santé et de sécurité, a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué. Nous pensons que l'ajout de Kyrie ne fera pas seulement de nous une meilleure équipe, mais nous permettra d'équilibrer de manière plus optimale la demande physique sur l'ensemble de la liste. »Il pourra ensuite jouer tous les matchs des Nets à l’extérieur (peut-être à Portland le 25 décembre pour commencer ?), mais pas ceux contre les New York Knicks (le 18 février et le 8 avril) et à Toronto (le 3 mars), où il faut également être vacciné pour entrer dans la salle. En son absence, Brooklyn a réussi un très bon début de saison, avec une première place à l’Est (21v-8d). Mais son retour ne fera probablement pas de mal aux hommes de Steve Nash.