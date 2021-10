NBA : Brooklyn : Irving ne compte pas prendre sa retraite

Kyrie Irving goes on IG Live says “no I’m not retiring…” continues on to say this pic.twitter.com/4J7GfDcGIB

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) October 14, 2021

Irving : "Vous pensez que je veux vraiment perdre de l'argent ?"

C’est l’un des faits marquants de cette pré-saison NBA. Kyrie Irving a été écarté des Brooklyn Nets, car il ne souhaite pas se faire vacciner. La ville de New York obligeant toute personne qui souhaite se rendre dans une enceinte sportive à être vaccinée, le meneur ne pourra, de fait, pas s’entraîner ni disputer les matchs au Barclays Center.En théorie, le meneur de 29 ans aurait pu disputer les matchs à l’extérieur des Nets, mais la franchise ne le souhaite pas, même si elle le paiera tout de même pour les rencontres disputées hors de New York. Ce mercredi, l’ancien champion NBA avec Cleveland en 2016 s’est exprimé dans une vidéo de questions-réponses sur Instagram, réaffirmant son intention de ne pas se faire vacciner.« Je fais ce qui est le mieux pour moi. Je connais les conséquences et si cela signifie que je suis jugé et diabolisé pour cela, c'est comme ça. C'est le rôle que je joue, mais je n'ai jamais voulu abandonner ma passion, mon amour, mon rêve juste pour cette obligation (de vaccination, ndlr). Ce n’est pas une question d’argent. Il s'agit de choisir ce qui vous convient le mieux. Vous pensez que je veux vraiment perdre de l'argent ? (…) Encore une fois, je vais le répéter.» Et à la question d’un fan qui voulait savoir s’il allait arrêter sa carrière, la réponse a été claire : « Non, je ne prends pas ma retraite et non, je ne vais pas quitter ce sport comme ça. Il y a encore tellement de travail à faire et il y a encore tellement d'autres (jeunes) à inspirer, parce que je sais qu'ils veulent être meilleurs que moi. » Mais pour rejouer, il faudra se faire vacciner…ou quitter New York.