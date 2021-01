NBA - Brooklyn : Harden n’a « pas été irrespectueux » envers les Rockets

Le divorce entre les Rockets et James Harden était presque acté, il ne manquait plus que l’officialisation d’un trade du protagoniste. Celle-ci est intervenue cette semaine, envoyant le meilleur marqueur de la Ligue sur les trois dernières saisons chez les Nets de Brooklyn. Son avenir étant réglé, James Harden est revenu pour ESPN sur ses dernières semaines agitées du côté de Houston, où il a notamment débuté la saison avec quelques kilos en trop. « Je suis là depuis très longtemps. J'ai vécu tous les hauts et les bas, vous savez, avec cette organisation. Et je n'ai été irrespectueux envers personne. J'ai juste fait un commentaire sur le fait que l'équipe dans son ensemble n'était pas assez bonne pour concourir pour un titre. Et à ce stade de ma carrière, où je suis maintenant, c'est ce que j'aimerais. Et donc, je n'essayais pas d'être irrespectueux envers qui que ce soit, surtout pas envers l’équipe », a-t-il rapporté, faisant référence à son interview d’après-match contre les Lakers mercredi.

James Harden says he wasn't disrespectful to anyone in his exit from Houston and just wants to compete for a title. pic.twitter.com/lJMUQKH0ER

— ESPN (@espn) January 15, 2021





Harden voulait faire ses valises



Ses propos tenus sur le niveau des Rockets n’avaient alors pas plu du tout à ses désormais ex-coéquipiers DeMarcus Cousins et John Wall. A 31 ans, Harden, qui sort de huit saisons pleines disputées avec le maillot des Rockets sur le dos, se réjouit d’avoir atterri à Brooklyn pour se donner les moyens de remporter le titre NBA. « C'est pour cela que je suis ici à Brooklyn. Nous savons bien sûr que ce n'est pas facile. Avec cet effectif et ce staff, je pense que nous avons une chance légitime », a-t-il ajouté. Les débuts du MVP 2018 avec sa nouvelle franchise sont très attendus, et son association avec les phénoménaux Kevin Durant et Kyrie Irving, si ce dernier décide de revenir un jour à la compétition, font déjà saliver.