NBA - Brooklyn : Harden n’a pas encore prolongé mais ne veut pas partir

Durant, lui, a re-signé

Favori pour le titre, Brooklyn a débuté sa saison par une défaite chez le champion en titre Milwaukee. James Harden a marqué 20 points, pris 8 rebonds et délivré 8 passes, et ne comptez pas sur lui pour dire que la défaite est due aux négociations autour de son contrat. Le « barbu », n’a certes toujours pas prolongé son bail, qui court jusqu’en 2023, avec une player option à 47 millions de dollars pour la saison prochaine (c’est donc lui qui décidera s’il reste ou part), mais c'est simplement parce qu'il ne préfère penser qu'au terrain. Après le match, l’arrière (ou meneur) de 32 ans a fait savoir aux fans des Nets qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter. «Je n'ai pas l'intention de quitter cette organisation. Donc, honnêtement, mon objectif est simplement de me concentrer sur la saison, puis de remporter le championnat. Le contrat et tout le reste se confirmeront. L'année dernière a été un tourbillon pour moi, en ce qui concerne ma santé et mon jeu. Donc, cette année, je sens que je dois revenir et montrer que je suis l'un de ces gars (d'élite). J'ai donc beaucoup à prouver, et c'est tout ce qui m'inquiète et sur quoi je me concentre. J’adore être ici, les propriétaires, le manager général, le coach… De haut en bas, la communication est incroyable. Je me sens à la maison, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. »James Harden avait jusqu’au 18 octobre pour prolonger son contrat, et il ne l’a donc pas fait. Ce qui signifie qu’il pourrait sortir de son contrat en juin prochain, puisque c’est lui qui décidera, pour en signer un nouveau qui lui rapporterait plus d’argent.Rappelons que son compère Kevin Durant a quant à lui re-signé cet été jusqu’en 2026, alors que l’autre membre du « Big Three » des Nets, Kyrie Irving, a lui aussi une player option pour la saison prochaine. Mais les Nets ont d’autres choses à régler avec lui actuellement, lui qui a été écarté du groupe suite à son refus de se faire vacciner.