NBA - Brooklyn : Harden absent dix jours, Durant revient mercredi

Il va encore falloir patienter pour revoir le trio Kevin Durant - James Harden - Kyrie Irving sous le maillot des Nets ! Les trois hommes n'ont disputé que sept rencontres ensemble depuis l'arrivée de Harden en janvier, pour un bilan de cinq victoires et deux défaites, et ils ne rejoueront pas ensemble avant au moins dix jours. En effet, alors que Kevin Durant, absent depuis la mi-février pour cause de blessure aux adducteurs gauches, doit faire son retour ce mercredi, c'est James Harden qui le croise à l'infirmerie des Nets. Le "barbu", candidat au titre de MVP, sera en effet absent pendant au moins dix jours, selon le toujours bien infirmé Shams Charania de The Athletic. Touché aux adducteurs droits contre Houston le 30 mars, il est revenu ce lundi pour le derby contre New York (remporté 114-112), mais n'a pu jouer que quatre minutes, la douleur étant trop intense.

Harden manquera le choc contre les 76ers

Brooklyn va donc devoir se passer de sa star, qui tourne à 25,2 points, 10,9 passes et 8 rebonds de moyenne cette saison, pendant au minimum quatre matchs : contre New Orleans mercredi, contre les Lakers samedi, à Minnesota lundi et surtout à Philadelphia le 14 avril pour le choc entre les deux premiers de la Conférence Est. Mais sauf catastrophe, les Nets (35 victoires - 16 défaites) pourront compter sur Kevin Durant pour ce choc, puisqu'il doit faire son retour contre les Pelicans, toujours selon Shams Charania. La franchise n'a voulu prendre aucun risque avec lui, après une saison 2019-20 blanche pour cause de rupture du tendon d'Achille. En 19 matchs depuis le début de saison, Durant tourne à 29 points, 7,3 rebonds et 5,3 passes de moyenne. Reste désormais à savoir si le trio aura le temps d'accumuler les matchs avant les play-offs pour arriver en pleine forme pour ces phases finales dont ils font partie des favoris...