NBA - Brooklyn : Griffin explique son choix

La présence de son pote DeAndre Jordan, son admiration pour Steve Nash ou encore les ambitions des Nets. Les raisons qui ont poussé Blake Griffin à jeter son dévolu sur Brooklyn plutôt qu'une autre franchise (les Lakers, les Clippers, Miami, Golden State et Boston semblaient prêts à récupérer le meilleur rookie de l'année 2011) sont nombreuses. Tout juste transféré dans la banlieue de New York où il aura notamment pour coéquipiers les trois monstres du Big 3 des Nets James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving, l'intérieur américain de 31 ans coupé par Detroit est revenu pour Bleacher Report sur son choix, comme sur les détails qui l'ont poussé à prendre cette décision alors que de nombreuses autres franchises de NBA, prétendantes au titre pour la plupart, faisaient les yeux doux à celui qui n'a pas hésité à tirer un trait sur 13 millions de dollars pour connaître la troisième équipe de sa carrière après les Clippers et les Pistons. Chez les premiers, il avait noué une forte amitié avec DeAndre Jordan, aujourd'hui à Brooklyn, et il ne cache pas que la perspective de retrouver son ancien coéquipier a beaucoup pesé dans la balance alors que les Clippers semblaient précisément prêts à remettre le couvert.

Brooklyn : « Une décision difficile à prendre » « On remonte le temps… Si je suis proche de quelqu’un, cela me facilitera toujours les choses. Cela a clairement joué un rôle », avoue Griffin, également séduit par la possibilité d'aller chercher sa première bague de champion. « Je vais voulais être dans une équipe qui joue le titre. Mon seul objectif est de les aider à gagner un titre. Il y a des années où c’est plus réaliste que d’autres. C’est pour ça que je suis venu à Brooklyn », poursuit le natif d'Oklahoma City, reconnaissant que « C’était une décision difficile à prendre » mais qui se dit parallèlement impatient de travailler sous les ordres de Steve Nash et de vite prendre le pouls de sa nouvelle équipe. « J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Steve Nash, et tous les joueurs qui sont là ».