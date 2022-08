NBA - Brooklyn : Finalement, Durant reste !

Tout ça pour ça. Deux mois après avoir annoncé son désir de quitter Brooklyn, Kevin Durant a finalement décidé de rester chez les Nets. Dans un communiqué, le manager général de la franchise new-yorkaise Sean Marks a annoncé que l'ailier vedette de 33 ans était revenu auprès de ses employeurs sur sa demande de transfert. Le double champion de NBA avec Golden State en 2017 et 2018 passera donc une quatrième saison sous le maillot de Brooklyn, où il avait débarqué il y a trois ans en provenance des Warriors.

A en croire Marks, Durant et ses dirigeants, Steve Nash en tête, se sont rencontrés il y a quelques heures à Los Angeles, où le natif de Washington, qui semblait de plus en plus parti pour rester depuis plusieurs jours, a confirmé qu'il souhaitait poursuivre l'aventure chez les Nets. "Nous sommes concentrés sur le basket avec un objectif commun en tête : construire une équipe sur la durée pour ramener un titre à Brooklyn", peut-on lire dans le communiqué, où il ne figure pas que "KD" et son coach canadien ont enterré la hache de guerre.

Durant fera toujours équipe avec Irving



C'est toutefois ce que laisse entendre le GM de cette franchise qui avait vu Durant parapher il y a un an un nouveau contrat portant sur quatre années de plus pour 198 millions de dollars. Un bail que l'intéressé va donc honorer, n'en déplaise à toutes ces équipes qui se voyaient déjà récupérer le joueur le mieux payé de la ligue derrière LeBron James (Lakers) depuis que le "King" a prolongé de deux ans dans la Cité des Anges. Lundi soir, Memphis semblait d'ailleurs posséder une longueur d'avance sur ses concurrents.

Les Grizzlies ont dû finalement déchanter, au même titre que Miami, Phoenix, Toronto ou encore Golden State, un retour de Durant en Californie ayant un temps été évoqué, sans qu'aucune des offres parvenues dans le fax des Nets ne parvienne visiblement à convaincre Brooklyn et sa superstar. Le comble, c'est que non seulement Durant évoluera encore chez les Nets cette saison, mais il devrait de nouveau avoir comme coéquipier un certain Kyrie Irving, lui aussi annoncé un temps partant, avant que sa franchise ne coupe court à toute discussion.