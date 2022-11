NBA : Brooklyn et Golden State encore battus, Durant et Curry n'ont pas suffi

Zach tore the nets up in the fourth! 🔥 pic.twitter.com/jBPaZUCJ6A

Mardi 1er novembre 2022

Avec ou sans Steve Nash, les Nets galèrent toujours autant. En effet, alors que l'ancien meneur canadien a été démis de ses fonctions un peu plutôt mardi, Brooklyn est à nouveau tombé la nuit dernière. Au Barclays Center,, remporté 31-19 par les Bulls. Avant cela, l'équipe de Kevin Durant, dirigée pour le moment par Jacque Vaughn, était dans le coup et menaient à douze minutes du terme de cette rencontre (80-77). Bien que « choqué » par le licenciement de Nash, le numéro 7 de Brooklyn avait tout fait sur le parquet pour que la franchise relève la tête, mais ses 32 points, 9 rebonds et 6 passes ont été insuffisants à l'arrivée. Il faut dire que si Royce O'Neale (20 points) l'a bien épaulé, Kyrie Irving (4 points, 6 rebonds et 7 passes) a lui été bien peu inspiré..., eux qui pointent actuellement au 13eme rang de la Conférence Est, avant de se déplacer chez les Washington Wizards.Décidément, ce « road trip » à l'Est vire au cauchemar pour les Warriors. Déjà battu ces derniers jours par les Charlotte Hornets et les Detroit Pistons,. Comme pour Brooklyn, là encore, c'est le quatrième quart-temps qui a fait très, très mal aux Californiens, qui menaient 94-86, à la FTX Arena. Dominé, le Heat a alors infligé un cinglant 30-15 aux visiteurs dans les douze dernières minutes pour complètement renverser la situation et gâcher le superbe triple-double de Stephen Curry, auteur de 23 points, 13 rebonds et 13 passes en Floride. Pour cela, les locaux ont notamment pu compter sur Jimmy Butler (23 points, 6 rebonds et 8 passes), mais également sur les 24 unités de Max Struss., qui tenteront d'éviter le quatre à la suite sur le parquet du Orlando Magic, dans deux jours. Avec le même bilan à l'Est, le Heat retrouve pour sa part le sourire après deux défaites de suite ces derniers jours et cherchera à continuer sur cette lancée face aux Sacramento Kings dès la nuit prochaine, toujours dans leur salle.Brooklyn Nets -: 99-108- Golden State Warriors : 116-109- Orlando Magic : 116-108- Minnesota Timberwolves : 116-107