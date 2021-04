NBA : Brooklyn enchaîne, Philadelphie se reprend, les Clippers encore battus, Atlanta retrouve le sourire après deux prolongations

Atlanta au bout du bout du suspense

Brooklyn en patron



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 1er avril 2021

Ce premier succès depuis trois matchs a toutefois mis très longtemps à se dessiner, puisqueTrae Young (28 points, 12 passes), autre homme fort de cette soirée du côté des Géorgiens avec Bogdan Bogdanovic, fraîchement débarqué de Sacramento (28 points également) et Clint Capela (28 points, 17 rebonds, 5 contres), a pourtant eu la balle de match dans les mains à la fin du temps réglementaire comme dans les derniers instants de la première prolongation. Le numéro 11 d'Atlanta avait visiblement envie de prolonger le plaisir et il aNouveau leader de la Conférence Est, Brooklyn n'a pas ciller jeudi soir face à Charlotte en banlieue de New York.pour les nouveaux coéquipiers de LaMarcus Aldridge, qui effectuait ses débuts sous ses nouvelles couleurs et a compilé 11 points, 9 rebonds et 6 passes pour sa première. Très vite devant, Brooklyn a également pu compter sur l'inévitable Kyrie Irving, auteur d'un double-double (15 points, 11 rebonds) et sur Jeff Green, lui aussi très en vue et meilleur marqueur de la partie, avec 21 points.Les Nets confortent ainsi leur première place à l'Est devant Philadelphie. Toutefois,(27 points) et un Dwight Howard en grande forme (18 points, 15 rebonds). Une d'autant meilleur nouvelle pour Phily que son grand absent du moment Joel Embiid ne devrait plus tarder à retrouver les parquets.Trois jours après avoir bu la tasse chez eux face à une équipe d'Orlando qui ne s'est jamais retrouvé aussi diminuée mais semble, paradoxalement, plus en verve que jamais (le Magic, vainqueur des Pelicans après prolongation, a signé jeudi un deuxième succès d'affilée),et Nikola Jokic (14 points, 7 rebonds, 7 passes). Mais c'est tout le cinq majeur qui s'était ligué jeudi pour plonger les Californiens et Nicolas Batum (6 points, 5 rebonds, 3 passes) un peu plus dans leurs doutes.En face, seul Kawhi Leonard (24 points, 12 rebonds) a véritablement donné le change pour des Clippers très vite décramponnés (31-20 dans le premier quart-temps) face au 4eme de la conférence. MaisCleveland Cavaliers -: 94-114- Washington Wizards : 120-91>>> Sekou Doumbouya (DET) n'a pas joué>>> Killian Hayes (DET) n'a pas joué- Charlotte Hornets : 111-89>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 15 minutes, 0 point (0 sur 2 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 1 rebond, 4 passes, 1 interception, 2 fautes- Golden State Warriors : 116-109New Orleans Pelicans -: 110-115 (ap)San Antonio Spurs -: 129-134 (ap)Los Angeles Clippers -: 94-101>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 30 minutes, 6 points (2 sur 7 aux tirs, dont 2 sur 4 à trois points), 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 2 fautes