NBA : Brooklyn éliminé, Philadelphia ne conclut pas, Dallas passe en tête

Jamais une équipe n'est parvenue à remonter un déficit de 3-0 en play-offs NBA, et les Brooklyn Nets version 2021-22, aussi clinquants soient-ils, ne seront pas la première franchise à réussir l'exploit. Au contraire ! Menés 3-0 par Boston, les hommes de Steve Nash avaient l'occasion de décrocher enfin une victoire, à domicile, mais ils se sont inclinés 112-116 et sont donc "sweepés" par les Celtics ! Un résultat assez incroyable quand on sait que Brooklyn faisait figure de favori en début de saison. Privés de Ben Simmons, qui n'aura pas joué un seul match cette saison, que ce soit avec Philadelphia ou Brooklyn, les Nets n'ont jamais mené durant cette rencontre. Alors que Boston avait pris dix points d'avance dans le premier quart, ils sont revenus à égalité en début de deuxième, mais les Celtics ont repris leur marche en avant (50-58, mt), pour grimper jusqu'à +15 en fin de troisième quart. Dans le dernier, Brooklyn s'est arraché pour revenir à 108-109 à 1'28 de la fin (Tatum avait été sorti pour une sixième faute 1'20 plus tôt), puis à 109-111 à 22 secondes du buzzer, mais un lay-up d'Al Horford et trois lancers-francs de Marcus Smart ont scellé la victoire de Boston et donc l'élimination des Nets. Si Kevin Durant a été bien meilleur que lors des trois premiers matchs (39pts, 7rbds, 9pds), et que Kyrie Irving (20pts, 5rbds, 5pds) et Seth Curry (23pts, 4rbds) l'ont bien aidé, les Celtics ont été encore plus forts, avec notamment 29 points et 5 passes pour Jayson Tatum et 20 points et 11 rebonds pour Marcus Smart. Boston envoie donc Brooklyn en vacances dès le mois d'avril, et attend désormais d'affronter Milwaukee ou Chicago (3-1 dans la série).



BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Premier tour



BOSTON CELTICS (2) - BROOKLYN NETS (7) : 4-0 >>> BOSTON QUALIFIE

Match 1 - Boston Celtics - Brooklyn Nets : 115-114

Match 2 - Boston Celtics - Brooklyn Nets : 114-107

Match 3 - Brooklyn Nets - Boston Celtics : 103-109

Match 4 - Brooklyn Nets - Boston Celtics : 112-116



PHILADELPHIA 76ERS (4) - TORONTO RAPTORS (5) : 3-2

Match 1 - Philadelphia 76ers - Toronto Raptors : 131-111

Match 2 - Philadelphia 76ers - Toronto Raptors : 112-97

Match 3 - Toronto Raptors - Philadelphia 76ers : 101-104 (ap)

Match 4 - Toronto Raptors - Philadelphia 76ers : 110-102

Match 5 - Philadelphia 76ers - Toronto Raptors : 88-103

Match 6 le jeudi 28 avril à Toronto

Match 7 (si nécessaire) le samedi 30 avril à Philadelphia



Conférence Ouest

DALLAS MAVERICKS (4) - UTAH JAZZ (5) : 3-2

Match 1 - Dallas Mavericks - Utah Jazz : 93-99

Match 2 - Dallas Mavericks - Utah Jazz : 110-104

Match 3 - Utah Jazz - Dallas Mavericks : 118-126

Match 4 - Utah Jazz - Dallas Mavericks : 100-99

Match 5 - Dallas Mavericks - Utah Jazz : 102-77

>>> Frank Ntilikina (DAL) n'a pas joué, sur décision du coach

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 27 minutes de jeu, 17 points (6/7 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 5/7 aux lancers-francs), 11 rebonds, 1 interception, 1 ballon perdu, 5 fautes

Match 6 le jeudi 28 avril à Utah

Match 7 (si nécessaire) le samedi 30 avril à Dallas