NBA - Brooklyn : Durant en quarantaine

Même s’il a déjà eu le coronavirus au mois de mai dernier, cela ne change rien pour Kevin Durant. La star des Brooklyn Nets a été en contact avec une personne qui a contracté le covid-19 (les membres de la famille et les proches des joueurs NBA se font tester très régulièrement) et il va donc devoir respecter le protocole NBA, qui veut qu’un cas contact s’isole pendant une période de sept jours. Kevin Durant, à moins qu’il ne soit testé positif d’ici là (ce qui semble improbable puisqu’il a déjà été malade et a donc des anticorps), ne pourra donc revenir sur les parquets que le 12 janvier. Il va donc manquer la réception de Utah ce mardi, celle de Philadelphia jeudi, le match à Memphis vendredi et celui contre Oklahoma City le 10. Il devrait donc revenir pour le choc contre les Denver Nuggets le 12.

28 points de moyenne pour Durant

Il s’agit d’un coup dur pour la franchise new yorkaise, auteure d’un début de saison moyen sous les ordres du nouveau coach Steve Nash, avec trois victoires pour quatre défaites et une dixième place de la Conférence Est. Kevin Durant (32 ans), qui n’avait pas joué depuis juin 2019 et sa rupture du tendon d’Achille lors des Finales NBA perdues face à Toronto, d'un point de vue personnel, brille pourtant. Il a joué six des sept matchs des Nets cette saison, pour une moyenne de 28,2 points, 7 rebonds et 4,8 passes, avec une pointe à 33 points, 11 rebonds et 8 passes lors de la victoire contre Atlanta le 30 décembre. Mais d'un point de vue collectif, avec 120 points de moyenne encaissés par match, il y a encore beaucoup de travail pour la franchise annoncée comme l'une des favorites de la Conférence Est (même si elle a perdu Spencer Dinwiddie pour toute la saison), avec son duo Kevin Durant - Kyrie Irving, et son double MVP sur le banc.