NBA - Brooklyn : Durant de retour ce dimanche soir ?

Steve Nash peut avoir le sourire, les supporters de Brooklyn également. Les Nets pourraient compter sur Kevin Durant dès ce dimanche pour la réception de Phoenix. C’est ce que rapporte ESPN à quelques heures de ce choc entre le leader à l’Est et le second à l’Ouest. Le média d’outre-Atlantique précisant également que Tyler Johnson, blessé depuis le début du mois, est lui aussi susceptible de faire son retour. « KD » a raté les trois derniers matchs en raison d’une contusion de la cuisse gauche contractée dimanche dernier face à Miami. En tout début de match, il a percuté Trevor Ariza en allant au panier et a dû quitter le parquet du Barclays Center après avoir inscrit huit points en quatre minutes. Ainsi, les Nets ont fait sans lui pour les matchs contre les New Orleans Pelicans, Toronto et Boston.

La fin des problèmes pour Durant ?

Le retour probable de l’ailier aux 27,3 points, 6,7 rebonds et 5,2 passes de moyenne depuis le début de la saison est en adéquation avec les propos tenus par Steve Nash cette semaine. « Il est suivi au jour le jour, donc vendredi ou dimanche sont des dates de retour possibles s'il continue à progresser à ce rythme », avait-il annoncé. C’est toute une franchise qui espère que ce pépin physique sera le dernier du joueur onze fois All-Star, qui revenait de deux mois d’indisponibilité en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le double champion NBA (2017, 2018) a l’occasion de reprendre ses marques et monter en régime alors qu’il reste onze matchs de saison régulière à jouer. Les Nets auront besoin de leur star en play-offs pour tenter d’aller chercher la première bague de leur histoire. Les deux autres éléments du Big Three, à savoir James Harden, blessé à la cuisse droite, et Kyrie Irving portent également les espoirs de titre. Depuis l’arrivée d’Harden au mois de janvier, ils n’ont joué que sept matchs ensemble…